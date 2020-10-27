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Sözcü

Altay’ın bir maçı daha ertelendi

Altay'ın geçtiğimiz hafta sahasında Giresunspor ile oynaması gereken ancak İzmir ekibinde yaşanan corona virüsü vakaları nedeniyle ertelenen maçın ardından, bu hafta oynayacağı Tuzlaspor karşılaşması da ertelendi.

Güncellenme: 14:46, 27/10/2020
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Altay’ın bir maçı daha ertelendi

TFF 1´inci Lig´de toplam 24 futbolcusunda rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle iç sahada geçen pazar oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Altay´ın cuma günü deplasmanda oynanması gereken Tuzlaspor karşılaşması da ertelendi. İzmir ekibi, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) iletti.

TFF, siyah-beyazlıların maçın ertelenmesi konusunda dün yaptığı başvuruyu değerlendirerek bugün erteleme talebinin kabul edildiğini kulübe iletti. İzmir ekibinde toplam 34 kişinin corona virüsü testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Yücel İldiz´e yapılan son test ise negatif çıktı.

Altay´da perşembe günü futbolculara bir test daha yapılacak.

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