Altay’ın bir maçı daha ertelendi

TFF 1´inci Lig´de toplam 24 futbolcusunda rastlanan corona virüsü vakaları nedeniyle iç sahada geçen pazar oynanması gereken Giresunspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Altay´ın cuma günü deplasmanda oynanması gereken Tuzlaspor karşılaşması da ertelendi. İzmir ekibi, maç gününe kadar kadroda yer alması gereken 14 futbolcusunun hazır olamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) iletti.

TFF, siyah-beyazlıların maçın ertelenmesi konusunda dün yaptığı başvuruyu değerlendirerek bugün erteleme talebinin kabul edildiğini kulübe iletti. İzmir ekibinde toplam 34 kişinin corona virüsü testlerinin sonucu pozitif çıkmıştı. Teknik direktör Yücel İldiz´e yapılan son test ise negatif çıktı.

Altay´da perşembe günü futbolculara bir test daha yapılacak.