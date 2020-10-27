29 kilometrelik mesafeyi 12 saatte yüzdü

Dünyanın birçok noktasında uzun süreli yüzüşler gerçekleştiren ve rekorlar elde eden maraton yüzücüsü R.Vural Tandoğan, Datça Kaymakamlığı, Belediye ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkıları ile 29 kilometrelik Cumhuriyet Yüzüşü'nü gerçekleştirdi. Tandoğan, Cumhuriyet’in 97'inci yılı anısına gerçekleştirdiği, Palamutbükü mevkiinden başladığı 12 saat 35 dakikalık denizde yüzme etkinliğini başarı ile tamamlayıp, Kumluk Plajı'ndan kıyıya çıktı. Elinde Atatürk resimli Türk bayrağı ile kıyıda kendisini bekleyenleri selamlayan Tandoğan'a çiçek ve günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi.

‘ATTIĞIM KULAÇ KADAR CUMHURİYETİMİZ YAŞASIN’

Attığı her kulacın Cumhuriyet’in yaşını oluşturmasını söyleyen Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, “Attığın kulaç kadar Cumhuriyetimiz uzun yaşasın” diye konuştu. Tandoğan’ın kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Gençlik Spor İlçe Müdürü Reşit Sinan, “Palamutbükü'nden buraya kadar 29 kilometre yüzmüştür. Kendisini kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Rekortmen yüzücü Tandoğan ise, “Bugüne kadar yüzdüğüm en anlamlı yüzme maratonuydu. Belediye başkanımızın, kaymakamımızın, spor müdürümüzün desteği olmasa bu olmazdı. Tabi bunu kendim başarmadım, bu bir ekip işi. Teknedeki arkadaşlarım ile antrenörüm ile ekip olarak başardık” açıklamasında bulundu.