Trabzon’da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

Süper Lig´de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor´da teknik direktör Eddie Newton´un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul´da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton´u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır´ı eleştirdi.

Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır´ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.

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