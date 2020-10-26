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Trabzon’da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

Trabzon´da yerel gazeteler, bordo-mavili takımın 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör Eddie Newton ile maçın hakemi Cüneyt Çakır´ın yönetimine tepki gösterdi.

Güncellenme: 11:15, 26/10/2020
Haberler Futbol
Trabzon’da Eddie Newton ve Cüneyt Çakır tepkisi

Süper Lig´de 6 haftada 5 puan toplayabilen ve deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan Trabzonspor´da teknik direktör Eddie Newton´un geleceği tartışılıyor. Bordo-mavililerin dün akşam İstanbul´da oynanan ve 1-0 öndeyken 3-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yerel gazeteler hem Newton´u hem de maçın hakemi Cüneyt Çakır´ı eleştirdi.

Yerel gazeteler bordo-mavili takımın teknik patronu Eddie Newton ile yolların ayrılması gerektiğine vurgu yaparken, maçın hakemi Cüneyt Çakır´ın da hatalı kararlarıyla müsabakanın önüne geçtiğine dikkat çekti.

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İŞTE YEREL GAZETELERİN MANŞETLERİ

  • Sonnokta: Bir gitse şükür namazı kılınır. Fenerbahçe karşısında 1-0 öndeyken maçı veren Newton´un defteri kapanmak üzere
  • Karadeniz: Eddie´nizi de alın evinize gidin. Yönetimin Eddie Newton ısrarı pahalıya patladı. İlk yarısını 1-0 önde tamamladığımız maçta Fenerbahçe´ye Kadıköy´de 3-1 kaybettik, zirve derken dibe vurduk
  • Taka: Mutluluğumuzu çaldılar. Newton da izledi
  • Kuzey Ekspres: Fırtına Cüneyt Çakır´a teslim! İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıda hakemin yanlış kararlarıyla kalesinde 3 gol gördü
  • Günebakış: Güzel başladı, kötü bitti. Ligde kötü giden Trabzonspor´a son darbeyi de Fenerbahçe vurdu
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Yayınlanma Tarihi:11:13,