Stjepan Tomas: Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu

Deplasmanda Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde eden Çaykur Rizespor’da 3 puan mutluluğu yaşanıyor. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas, maçtan sonra konuştu.

Tomas, “Maça iyi başladık. Erken gol bulunca bizim için daha kolay oldu. İyi savunma da yaptık. Zaten bütün hafta onun için çalıştık. Burada iyi savunma yaparsan puan alabilirsin. İkinci devre de aynı şekilde devam ettik. Savunma da yaptık ve rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Son dakika 2. golü bulduk. Oyuncuları tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok önemli 3 puan aldık ve şimdi 5. sıraya geldik. Son 4 maçtır kaybetmiyoruz, 2 galibiyet ve 2 beraberliğimiz var. Son 2 maç deplasmanda gol yemedik o da önemli bizim için. İnşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

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