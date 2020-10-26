Ronaldo’ya çok sert corona eleştirisi

İtalya Serie A’da Juventus forması giyen Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, milli takım maçları için gittiği ülkesinde corona virüsüne yakalandığını öğrendi. Tam üç kez corona virüsü testi yaptıran Ronaldo’nun sonuçları yine pozitif çıktı. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, konu hakkında yaptığı açıklamada Portekizli yıldıza yüklendi.

Ronaldo’nun İtalya’da uygulanan corona virüsü protokollerine uymadığının altını çizen Spadafora, İtalyan televizyonu RAI’de katıldığı ‘Che Tempo Che Fa’ adlı programda “Torino’dan çıkmaması gerekiyordu. Ama o Portekiz’e gitti. Protokole uymadı. Torino Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konu ile ilgili başlattığı soruşturma da bunu kanıtlıyor. Herkes kurallara uymalı. Yıldız futbolcular protokollerden muaf değil” dedi.

Ronaldo’nun virüsü Portekiz’de kaptığını söyleyen Spadafora, “Özel jetle dönmesi, yaptığı hatayı affettirmiyor. Torino’dan hiç çıkmamalıydı” değerlendirmesinde bulundu.

YASAKLAR GERİ GELDİ

İtalya’da son dönemde yeniden tırmanışa geçen corona virüsü vakaları nedeniyle hükümetin tüm amatör sporları, spor salonlarını, sinemaları, tiyatroları yasakladığının da altını çizen Spadafora, 1000 kişini izlemesine izin verilen maçların da seyircisiz oynanmasına karar verdiğini duyurdu.

Serie A’nın durumu hakkında da konuşan Spadafora “Şu anda ligleri iptal etme gibi bir durum söz konusu değil… Ancak Seri A, kendi koyduğu protokollere sadık kalmak zorunda… Önce bir protokol belirliyorlar, sonra buna uymuyorlar” ifadelerini kullandı.