Paul Pogba Milli Takım’ı bırakma kararı aldı! Macron’un İslam’a yönelik sözleri sonrası…

Fransa Milli Takımı’nda Paul Pogba krizi yaşanıyor… İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Müslüman futbolcu Paul Pogba, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslamiyet hakkında söylediği skandal sözlerin ardından milli takımı bırakma kararı aldı.

BİR SONRAKİ MAÇTA FORMA GİYMEYECEK

The Sun’da yer alan habere göre; Fransa’da son dönemde İslamiyet’e karşı gösterilen tavır ve Cumhurbaşkanı Macron’un İslamafobik çıkışından rahatsız olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu Milli Takım formasını bıraktı. Haberde Pogba’nın milli takıma vedasıyla ilgili bir resmi açıklamanın yapılmadığı belirtilirken bir sonraki maçta Fransa forması giymeyeceği belirtildi.

HAKARET İÇERİKLİ KARİKATÜRLER YANSITILDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim’de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun HZ. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.

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MACRON’DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde “ayrılıkçılık” üzerine düzenlenen bir toplantıya katılmış ve “Fransa’nın laik değerlerinin korunması” hedefiyle hazırlanan yeni bir plan açıklamıştı. Burada İslamiyeti hedef alan Macron, “Fransa’daki İslam’ı dış etkilerden kurtarmamız gerek. Laiklik, birleşik Fransa’nın çimentosudur. İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir” diyerek tepki çekmişti.

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Pogba’nın dışında Fransa Milli Takımı’nda görev yapan diğer Müslüman futbolcular Djibril Sidibe, N’Golo Kante, Benjamin Mendy, Nabil Fekir, Ben Yedder, Ousmane Dembele ve Adil Rami’den de benzer tepki bekleniyor.

POGBA: ‘İSLAMİYET HER ŞEYE SAYGILIDIR’

20’li yaşlarda Müslüman olduğunu söyleyen Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekti. İşte Pogba’nın İslamiyet ile ilgili sözleri;

“Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm. İslamiyet, herkesin sandığı gibi terörizmle alakası yok. Medyada duyduğumuz şeyler çok başka. İslamiyet güzel bir şey. Tanımanız gerekiyor. İslamiyet, tüm insanlara ve her şeye saygıdır”

”İBADET ETMENİN SEBEBİ AF DİLİYORSUN…”

”Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet’in temellerinden biri. İbadet etmenin sebebi af diliyorsun ve sağlığın, sahip olduğun her şey için şükrediyorsun. İslamiyet, gerçekten zihnimi açtı ve belki de beni daha iyi bir insan yaptı. Öbür dünya hakkında çok daha fazla düşünüyorsun”