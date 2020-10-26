MAÇ SONUCU | Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 6. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Mücadele yönüyle öne çıkan maçtan üç puanla ayrılan taraf, 3. dakikada Fabricio Baiano ve 90+1. dakikada Loic Remy’nin gollerle 2-0 kazanan konuk ekip Çaykur Rizespor oldu.

Henüz karşılaşmanın başında yediği golle geri düşen ev sahibi Sivasspor, kalan bölümde topa nispeten daha hakim taraf olsa da ağları bulamadı ve şutlarında isabet bulmakta oldukça zorlandı.

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Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 6 maç sonunda puanını 8’e yükseltti. Sivasspor ise oynadığı 5 maç sonunda 7 puanda kaldı. Ligdeki iki galibiyetini de deplasmanda alan Yiğidolar, evindeki üçüncü maçında da galip gelemedi.

Ligde ilk iki haftada mağlup olan Çaykur Rizespor ise üst üste iki beraberlik aldıktan sonra bu kez de üst üste iki galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi yenilmezlik serisini dört maça çıkardı.

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Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Sivasspor: Samassa, Isaac Cofıe (Yasin Öztekin dk. 46), Max Gradel (Felix dk. 75), Robin Yalçın, Yatabare, Barış Yardımcı (Claudemir dk. 88), Hakan Arslan, Ziya Erdal (Uğur Çiftçi dk. 46), Fajr, Kayode (Kone dk. 68), Caner Osmanpaşa

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Kubilay Şahin, Kerem Atakan Keskin

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak, Remy, Jesus (İsmail Köybaşı dk. 82), Fernando (Doğan dk. 82), Samudio (Michalak dk. 68), Emir Dilaver, Donsah (Dusan Jovancic dk. 78), Dario Meknjak, Moroziuk, Meriah

Yedekler: Tarık Çetin, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Selim Ay, Skoda, Mithat Pala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Fabricio Jesus (dk. 4), Remy (dk. 90) (Rizespor)

Sarı kartlar: Moroziuk, İsmail Köybaşı (Rizespor), Robin Yalçın (Sivasspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Fajr’dan pası alan Gradel’in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

4. dakikada savunmanın arkasında topla buluşan Fabricio Jesus, çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0 -1

9. dakikada Robin Yalçın’ın yerden pasında ceza sahası içinde Kayode’nin şutu kalenin üstünden dışarı çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcının sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti.

59. dakikada Fajr’ın uzak mesafeden sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

72. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında Yatabare’nin yaptığı kafa vuruşu kaleci Gökhan’da kaldı.

76. dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta Yatabare’nin kafa vuruşu kalenin yanından auta çıktı.

90. dakikada savunma oyuncularını ve kaleci Samassa’yı çalımlayan Remy meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-2