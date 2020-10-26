Kanarya yüksekten uçtu

Fenerbahçe, beklediğim 11 ile başladı. Trabzonspor'un savunma dörtlüsünün önünde yer alan Kamil Ahmet ve Flavio ikilisi ile zirve mücadelesi yapamayacağı ise kesin, bence… Futbol, iki yönlü bir oyun, savunmayla sezon geçmez, üreteceksiniz. Sergio Busquets aramasın Eddie Newton, boşuna…

Fenerbahçe, iyi başladı. Özellikle Caner'in ceza sahası içine attığı hedef paslar, golü hemen getirebilirdi. Merak ediyorum, Gökhan ve Caner, futbolu bıraktıklarında, böyle oyuncular bulunacak mı? Hâlâ bulamadık da…

Büyük maçlarda, bireysel hatalar sizi sarsar. Fenerbahçe, böyle bir gol yedi. Büyük hata ve Afobe! Yenilen golden sonra, Fenerbahçe adına yaşanan öyle bir 3 dakika var ki denizaltıdan torpil yemiş bir savaş gemisinin yaşadığı büyük paniği, futbola uyarladım. Kaleci Altay dahil, herkes şoka girdi.

PSİKOLOJİ ANALİZİ YENER

Trabzonspor, bu maça mükemmel hazırlanmış. Bunu bekliyordum. Erol Bulut'un analizcileri, bekliyor muydu, peki? Emin değilim. Büyük maçlarda, psikoloji, analizi yener, çoğu zaman… İkinci yarıya golle başlamak, hele ev sahibiyseniz, büyük avantajdır. Bunu gerçekleştirdi, Fenerbahçe… Trabzonspor'un ikinci devre stratejisi, çok adamla savunma ve ani atak olacaktı. Özetle, ben bu maçı kaybetmek istemiyorum, planıydı bu… Fenerbahçe, ilk yarıdaki çok yavaş hücum girişimlerini biraz atlatmış gözüktü, golünden sonra… İşte bu çabukluk, Valencia ile öne geçmesini sağladı, Fenerbahçe'nin… Organize şekilde, Trabzonspor'un üstüne giderseniz, çok pozisyon bulursunuz.

Erol Bulut'un, Mert Hakan ve Novak değişiklikleri, çok yerinde oldu derken, yine Caner'in korneri ve Cisse'nin golü, Fenerbahçe'yi iyice rahatlattı. Fenerbahçe, bu maça çıkmadan, kâğıt üstünde favoriydi, kazandı. Trabzonspor, bu orta saha anlayışıyla kazanamazdı ve kaybetti…