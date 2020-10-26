Galatasaray’da kriz derinleşiyor

Yaz transfer döneminden beri suların bir türlü durulmadığı Galatasaray'da kriz yeni bir boyut kazandı. Sarı-kırmızılı camiada üyelerin, taraftarların ve Teknik Direktör Fatih Terim'in hedefinde yönetim var. Yönetim içinde de fikir ayrılıkları iyice kendini hissettirdi.

Gözler, yarınki yönetim toplantılarına çevrildi. Bazı radikal kararların alınmasının kimseyi şaşırtmayacağı konuşuluyor.

İşte Galatasaray'daki krizde son durum:

DİVANDA İSTİFA ÇAĞRISI

Yönetimin hedef tahtasına oturttuğu Belhanda, Erzurum'da sahaya kaptan olarak çıktı.

Fatih Terim’in “ Taraftara söz verdim ve tutmaya çalışıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım ” sözü, yönetim ile hoca arasındaki iplerin koptuğunu kanıtladı.

” sözü, yönetim ile hoca arasındaki iplerin koptuğunu kanıtladı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetimin katılmadığı ‘online' toplantıda Başkan Mustafa Cengiz'e eleştiriler yöneltip istifa çağrısı yaptı.

CENGİZ YANIT VERECEK

Başkan adayı olması beklenen, divana yönetici değil üye sıfatıyla katıldığını açıklayan Kaan Kançal'a konuşma izni verilmedi.

Basketbol şubesinin eski yöneticileri Mahmut Recevik ve Ömer Cansever, Efes maçına isimleri listeye yazılmadığı için giremeyince yönetim bölündü. Sportif A.Ş. ve kulüp yönetim kurulunun yarınki toplantılarında ‘Terim'e yaptırım' gibi radikal kararlar çıkabilir. Başkan Cengiz'in de tüm eleştirilere yanıt vermesi bekleniyor.

TERİM SERT KONUŞMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında sert ifadelerde bulunmuştu.

Terim açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım…“

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