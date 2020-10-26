Fenerbahçe’nin korner sırrı

Geçtiğimiz sezon ligdeki 34 karşılaşmada kornerlerden toplam 5 gol atan Fenerbahçe, bu sezon henüz 6'ıncı haftada aynı rakama ulaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un antrenmanlarda korner ve duran top çalışmalarına büyük önem vermesi ve takımına farklı varyasyonlar çalıştırması meyvelerini veriyor.

Fenerbahçe ligin ilk haftasında Rize deplasmanında 1, Karagümrük'le sahasında oynadığı maçta 1, Göztepe deplasmanında 1 ve son olarak Trabzonspor maçında 2 olmak üzere ilk 6 haftada kornerlerden toplam 5 gol buldu.

Kornerlerin bu kadar etkili olmasında Caner Erkin'in de payı büyük. Bu gollerin tamamında korner kullanan isim Caner Erkin'di.

Fenerbahçe'de kornerlerden şimdiye kadar gol atan isimler Gökhan Gönül, Samatta, Serdar Aziz, Tisserand ve Papiss Cisse oldu.

İLGİLİ HABER Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı