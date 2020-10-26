Fatih Terim’den ‘Her şey yolunda’ paylaşımı!

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki gerginliğe neden olan bazı açıklamalar masaya yatırıldı.

Kamuoyunda Terim’in sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı söylentileri baş gösterirken tecrübeli hoca Twitter hesabından “Her şey yolunda…” paylaşımıyla tartışmalara nokta koydu. Terim’in bu kısa açıklaması daha önce olduğu gibi dakikalar içerisinde binlerce etkileşim aldı.

Herşey yolunda… — Fatih Terim (@fatihterim) October 26, 2020

AÇIKLAMA: KENETLENİN, BAŞKA GALATASARAY YOK

Toplantının ardından Galatasaray Kulübü de resmi internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Bu yol şampiyonluk yolu, kenetlenin başka Galatasaray yok”

Fatih Terim’in son açıklamalarının ardından sarı-kırmızılı yönetim tecrübeli teknik adam ile Türk Telekom Stadyumu’nda bir araya geldi. Toplantıda Başkan Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim’in yanı sıra İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal da yer aldı.

TERİM SERT KONUŞMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında sert ifadelerde bulunmuştu.

Terim açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kaybettiğinizde suçlu tektir, kazandığınızda kazanan herkestir. Çeşitli defalar Galatasaray’dan ve Galatasaray taraftarından kopartıldım. Sonradan haklılığımız çıkmasına rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı. Galatasaray için devamlılık çok daha başka başarılar getirilebilirdi. O yüzden bu sefer gelirken Galatasaray taraftarına söz verdim. Normal olarak herkes benim karakterimi ne olduğunu bilir. Ben 50 senedir bu camianın içerisindeyim. Her geldiğimde bir şekilde Galatasaray taraftarından kopartıldım. Bu sefer gelirken onlara söz verdim, sözü mü tutmaya çalışıyorum. Herkes benden, bu durumda benim neler yapabileceğimi bilmesine rağmen, nasıl bir tepki göstereceğimi bilmelerine rağmen benim için asıl olan Galatasaray ve taraftar olduğu için sabırla sessiz kalmaya çalışıyorum. Sanılmasın ki içeride ve ya dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarını, arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Sanılmasın ki farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım…“

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