Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de 6. hafta heyecanı Denizlispor Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Geride kalan haftalarda hayal kırıklığı yaşayarak ligin dibinde yer alan iki ekip kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizli Atatürk Stadı'ndaki Denizlispor Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak. Maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek. beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Gökhan, Atiba, Josef, Dorukhan, Ljajiç, Aboubakar