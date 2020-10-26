CANLI | Denizlispor-Beşiktaş

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Ev sahibi takım bu maç öncesinde 5 puanda, konuk takım ise 4 puanda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, milli takım arasının ardından 5. haftayı BAY geçmişti.

İLK 11’LER

Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Saat: 20.00

Stat: Denizli Atatürk Stadı

Hakem: Alper Ulusoy

Yayın: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ’TA 4 EKSİK, 2 YENİ İSİM

Siyah-beyazlılarda hazır olmayan N’Koudou, sakat Atakan ve Hasic ile karantina süresi henüz bitmeyen Mensah kadroda yer almıyor. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal kadroda yer aldı.

Denizlispor’da sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann’ın bu maçta oynaması beklenmiyor.