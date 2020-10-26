CANLI | Denizlispor-Beşiktaş

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Ev sahibi takım bu maç öncesinde 5 puanda, konuk takım ise 4 puanda bulunuyor. Siyah-beyazlılar, milli takım arasının ardından 5. haftayı BAY geçmişti.
Denizlispor: Pantilimon, Özer, Subotic, Mustafa, Lopes, Bakalorz, Recep, Mesanovic, Varela, Sagal, Rodallega
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Saat: 20.00
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Hakem: Alper Ulusoy
Yayın: beIN Sports 1
Siyah-beyazlılarda hazır olmayan N’Koudou, sakat Atakan ve Hasic ile karantina süresi henüz bitmeyen Mensah kadroda yer almıyor. Yeni transferler Rosier ve Ghezzal kadroda yer aldı.
Denizlispor’da sakatlıkları devam eden Özgür Çek, Sakıb Aytaç ve Fabiano Leismann’ın bu maçta oynaması beklenmiyor.