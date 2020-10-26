Denizlispor Beşiktaş maç özeti! Kartal deplasmanda üç puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 6. hafta son maçında Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni transferlerinde forma şansı bulduğu karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Malatyaspor maçı öncesinde model depoladı. Karşılaşmada goller Beşiktaş adına Atiba, Aboubakar ve Larin’den gelirken, Denizlispor’da ise Mesanovic ve Sacko kaydetti.

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

12. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba’nın vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1 16. dakikada Rodallega’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin topu güçlükle çeldi. 22. dakikada sağ kanattan Welinton Silva’nın ortasında arka direkte Larin’in kafa vuruşu yandan auta çıktı. 36. dakikada Oğuz Yılmaz'ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası VAR'ın incelemelerinin ardından hakem Alper Ulusoy, Penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltıyı kullanan Aboubakar, topu ağlara gönderdi. 0-2 48. dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal’ın yerden pasında arka direkte Larin topu ağlara gönderdi. 0-3 64. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadelede Josef, rakibi Varela'ya kontrolsüz müdahalesi sonrası hakem Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve ardından Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi. 76. dakikada Özer Özdemir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 1-3 87. dakikada ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi. 90+4. dakikada Lopes’in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko’nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Yukatel Denizlispor, Süper Lig´in 6´ncı haftasında sahasında Beşiktaş´ı konuk etti. Geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, 22 gün sonra resmi bir maça çıktı. Denizlispor yönetimi maç öncesi statta yaptığı çalışmalar doğrultusunda 10 olan loca sayısını arttırarak kapasiteyi 559´a yükseltti.

Beşiktaş´ta koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları süren Atakan Üner ve Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou kadroda yer almadı. Denizlispor´da tedavileri devam eden Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Radoslaw Murawski bu karşılaşmada forma giyemedi.

BEŞİKTAŞ´TA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4 Ekim tarihinde oynanan ve 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği maçından karşılaşmadan 5 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Konuk ekipte yeni transferler Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Sergen Yalçın, sağ kanatta Boyd´un yerine Larin, Gökhan Töre´nin yerine Ghazzal´ı sahaya sürdü. Savunma hattında Montero´nun yerine Vida´yı görevlendiren deneyimli teknik adam, sağ bekte Necip´in yerine Rosier´e forma verdi. Sol bekte Rıdvan´ın yerine ise Nsakala görev aldı.

PROSINECKI KAZANAN 11´İ BOZMADI

Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki ise geçen hafta 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçındaki kadroyu bozmadı.

41´İNCİ RANDEVU

Her iki ekip, lig tarihindeki 41. kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 28, Denizlispor 4 galibiyet aldı. Mücadelelerde 9 kez eşitklik bozulmadı.