Cengiz Ünder’e beş dakika yetti

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Leicester City, deplasmanda karşılaştığı Arsenal’i 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü Jamie Vardy’den gelirken, Milli futbolcumuz Cengiz Ünder asisti yapan isim oldu. Cengiz Ünder böylece ikinci kez çıktığı Premier Lig maçında gol katkısı yapmayı başardı.

Leicester City böylece, 1973 yılından bu yana Arsenal deplasmanındaki ilk galibiyetini aldı.

SADECE 35 DAKİKA SAHADA KALMIŞTI Sezon başında Roma’dan 3 milyon Euro karşılığında kiralanan Cengiz Ünder, Premier Lig’deki ilk maçına West Ham United karşısında çıkmıştı. Leicester City’nin sahasında 3-0 yenildiği maçta Cengiz Ünder, 35 dakikada sahada kalmıştı.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı. İkinci yarıda Harvey Barnes’ın yerine 75. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, kalitesini beş dakika sonra gösterdi. Hızlı gelişen Leicester City atağında savunmanın arkasına sarkan Milli futbolcu, tek topta boştaki Vardy’yi gördü. Vardy, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla 80. dakikada ağları havalandırdı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Leicester City, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Leicester City, bu galibiyetle puanını 12 yaparak 4. sıraya yükseldi. Arsenal ise 9 puanla 10. sırada yer aldı.