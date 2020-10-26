Cengiz Ünder Jamie Vardy iş birliği 47 yıllık hasrete son verdi

Derleyen: Tarık ERYİĞİT İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Arsenal, Emirates Stadyumu’nda Leicester City’yi konuk etti. Leicester City, Cengiz Ünder’in asistinde Jamie Vardy’nin attığı golle tarihi bir galibiyete imza attı. Milli futbolcu, oyuna girdikten sadece beş dakika sonra yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.

Arsenal deplasmanı, Leicester City için tam 47 yıldır kabustan başka bir şey ifade etmiyordu. Rakibini deplasmanda bir türlü mağlup edemeyen Leicester City’nin makus talihini, Cengiz Ünder-Jamie Vardy iş birliği sona erdirdi. Arsenal ağlarını Wayne Rooney’den (12) sonra en fazla sarsan isim olan Vardy (11), bir kez daha sahneye çıkarak, Cengiz Ünder’in ‘Al da at’ dercesine yaptığı ortaya uçarak vurduğu kafa vuruşuyla, takımının 47 yıl sonra Arsenal deplasmanından üç puanla dönmesini sağladı.

VARDY’DEN CENGİZ ÜNDER YORUMU “Arsenal’e bu kadar gol atmamın nedenini tam olarak bilemiyorum. Ama bugün hazırlanış bakımından güzel bir gol bulduk. Cengiz de bana bu golü altın tepside sundu. Bu galibiyet bize moral verecek. Ligde son iki maçtır işler iyi gitmiyordu. Böyle bir dönemde takım olarak bu performansı göstermek çok önemliydi.”

KALİTESİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Vardy böylece Arsenal’e gol atma geleneğini sürdürürken, Cengiz Ünder de Premier Lig kariyerine yaptığı muhteşem asistle ‘Merhaba’ diyordu. Milli futbolcu, Arsenal maçından önce sadece, West Ham United karşısında takımı 2-0 gerideyken 35 dakika kala sahaya girmişti.

Cengiz Ünder, Leicester City’ye transfer olduktan sonra Brendan Rodgers’ın sözlerini doğrularcasına kalitesini göstermeye başladı. Rodgers, 23 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında “Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak” demişti. Cengiz Ünder, adaptasyon haftalarını atlattığının ve takımda daha fazla süre almaya başlayacağının sinyallerini Arsenal maçında verdi.

İKİSİ DE YEDEK BAŞLADI

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, hem Vardy’yi hem de Cengiz Ünder’i ilk 11’de başlatmamıştı. Rakibini 47 yıldır deplasmanda yenememenin verdiği tedirginlikten olsa gerek, daha çok savaşan bir takımla sahada olmayı tercih etmişti.

Rodgers’ın taktiği, Arsenal’i golsüz tutmakta başarılı oldu. Ancak takımı da pozisyona girmekte zorlanıyordu. Rakibinin yavaş yavaş oyundan düştüğünü iyi gözleyen tecrübeli teknik adam, yanında oturttuğu kozlarını oyuna sürme vaktinin geldiğini hissetmişti. 60. dakikada Vardy, 75. dakikada da Cengiz Ünder, oyuna dahil oldu.

Bu ikili, 80. dakikada Leicester City’nin 47 yıldır kazanamadığı deplasmanda kilidi açan isimler olmayı başardı. Oyuna gireli beş dakika olan Cengiz Ünder, henüz ısınmadan savunmada arkasına yaptığı koşu ve Vardy’ye verdiği gol pasıyla alkış aldı. İngiliz golcüye sadece boş kaleye topu göndermek kalmıştı. Vardy de bunu, asistin güzelliğini pekiştirircesine uçarak yaparak, golün izlenilirliğini bir kar daha arttırdı.

İNGİLİZ BASININDA GENİŞ YER BULDU

Cengiz Ünder-Jamie Vardy iş birliği ile gelen gol, İngiliz medyasında da yankı buldu. İngiliz gazeteleri, oyuna sonradan dahil olan Vardy ve Cengiz Ünder’in maçın kaderini değiştirdiğini yazarken, atılan harika gole de geniş yer verdi.

Gazeteler, 47 yıl sonra gelen galibiyete vurgu yaparken, Cengiz Ünder’in asistini de ön plana çıkarmaktan geri durmadı. 23 yaşındaki futbolcunun şut çekmek yerine, daha uygun durumdaki Vardy’ye pas vermesinin, oyun zekasının bir göstergesi olduğunun altı çizildi. Savunma arkasına yapılan koşu sonrası Cengiz Ünder’in topu kontrol etmeden yaptığı orta da övgü aldı.

The Times, golü şu cümlelerle anlattı:

“Tielemans muhteşem pasıyla savunma arkasına koşu yapan Cengiz Ünder’i gördü. Cengiz Ünder de kaleye şut çekmek yerine boş durumdaki Vardy’ye topu ortaladı. Vardy de yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Bu gol Leicester City’yi dördüncü sıraya yükseltirken, liderle arasındaki puan farkını da bire indirdi. Bu dakikaya kadar oyunun kontrolünü elinde bulunduran Arsenal, yediği golle momentumunu kaybetti.”

The Guardian ise Vardy ve Cengiz Ünder’in oyuna girmesinin galibiyeti getirdiğine vurgu yaparak “Vardy ve Cengiz Ünder’in oyuna girmesi, maçın seyrini değiştirdi. Cengiz Ünder, oyuna girdikten beş dakika sonra, koşu hızını çok iyi ayarlayarak Tielemans’ın olağanüstü pasında Leno’nun çıkmakta tereddüt etmesini çok iyi değerlendirdi. Dar açıdan kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder, topun kuvvetli olan sol ayağına gelmediğini de düşünerek, şut çekmek yerine tek topta Vardy’ye orta yapmayı tercih etti. Vardy de harika ortada topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi” şeklinde yazdı.

Bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail ise, golü şöyle okuyucularına duyurdu:

“Galibiyet golü maçın bitmesine 10 dakika kala geldi. Bu basit gibi görünen ama aslında hiç de öyle olmayan bir goldü. Tielemans’ın muhteşem uzun pası, önce Cengiz Ünder’in, ardından onun pasında Vardy’nin ofsayt pozisyonuna düşmeden yaptıkları koşular… Cengiz Ünder, ceza sahası sağ çaprazında kontrol ettiği topu, bomboş durumdaki Vardy’ye ortaladı. Vardy de boş kaleye topu gönderirken zorlanmadı. Bu Leicester City’nin Claudio Ranieri yönetiminde şampiyonluğa ulaştığı sezonda attığı golleri hatırlattı.”

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