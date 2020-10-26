Burak Yılmaz sosyal medyadan özür diledi

Lille’in Nice deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, oyundan alındıktan sonra gösterdiği tepki için özür diledi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, Lille'in Nice'e konuk olduğu maçın 79. dakikasında oyundan alınmasının ardından yedek kulübesinde küfürlü ifadeler kullanarak tepki göstermişti.

‘SARI KART GÖRÜNCE SİNİRLENDİM’

Görüntülerin kamuoyunda eleştirilmesi sonrası tecrübeli golcü özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Burak Yılmaz, “Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

‘TARAFTARIMIZ MEMNUN OLMALI’

Lille forması altında harikalar yaratan ve 7. maçında 4. golünü atan 35 yaşındaki Burak Yılmaz hakkında maçın ardından açıklamalarda bulunan Lille teknik direktörü Christophe Galtier de şu ifadeleri kullanmıştı: “Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak’ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor, Lille’e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir”