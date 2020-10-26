Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar siftahı yaptı: En son 2017’de…

Süper Lig’in 6. haftasında Denizlispor’a konuk olan Beşiktaş’ta golcü oyuncu Vincent Aboubakar, ilk yarının 39. dakikasında kaydettiği penaltı golüyle ikinci Beşiktaş kariyerinde siftahını yapmış oldu.

Maçın 13. dakikasında Atiba Hutchinson’ın attığı golün de asistini yapan Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 20. golünü kaydetti. Kamerunlu golcü, son olarak 3 Haziran 2017’de siyah-beyazlıların konuğu Osmanlıspor’u 4-0 yendiği maçta bir gole imza atmıştı.

1241 gün sonra gol sevinci yaşayan Aboubakar, aynı zamanda son olarak 20 Mayıs 2017’de Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yı 4-1 yendiği maçta Anderson Talisca’ya bir asist yapmıştı.