Altın dokunuş, keyifli 3 puan

Sezona 6 maçta namağlup başlamış, uzun zamandır diş geçiremediği rakibini net bir şekilde yenmiş, kaliteli ayakları sahada görmenin zevkini tatmış bir taraftar topluluğu düşünün. İşte Fenerbahçeliler bu hazla uyudu dün gece…

Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 yenik gidiyor ama taraftarının içinde “Bu maçı zor çeviririz” düşüncesi yok. Sarı-lacivertliler, dün ikinci yarıdaki futboluyla adeta güven aşıladı. Bence en önemlisi de bu.

Maça Fenerbahçe beklediğim gibi baskılı başladı ama bu sadece 10 dakika sürdü. Daha sonra Trabzonspor tamamen orta sahayı ele geçirdi. Golü de buldu ve devre sonuna kadar bordo-mavililer topa çok rahat hakim oldu. Abdülkadir Ömür'ün de performansı oldukça etkiliydi. Fenerbahçe rakibine rahat oynama şansı verip ileri de çoğalmakta zorluk çekince kötü futbolda kaçınılmaz oldu.

EROL BULUT’TAN ALTIN DOKUNUŞ

İkinci yarı ise bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Hücumda çoğalmakta zorlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un altın dokunuşu geldi. Sosa'yı kenara alarak “Kimsenin forması garanti değil” mesajını da veren Erol hoca, Cisse'yle rakip yarı alanda daha fazla gözükmek istedi. Samatta sol kanada geçmesine rağmen hücumlarda ceza sahasına girip Cisse'ye yakın oynadı ve forveti ikiledi. Tabii önde baskı da arttı ve bir yan topla Fenerbahçe eşitliği erkenden buldu. Golün erken gelmesi çok önemliydi, rakibin direncinin artmasına izin verilmedi.

Özellikle ikinci gol ise bu sezon sıkça eleştirdiğimiz akan oyundaki organizasyon eksikliğini rafa kaldırdı. Pelkas'ın Cisse'ye sırtı dönük şekilde verdiği pas, Cisse'nin asisti ve Valencia'nın gol vuruşu sarı-lacivertlilerin bu sezon ki en organize golü oldu. Golde Tisserand'ın verdiği pastan sonra ceza sahsına hareketlenmesi de Fenerbahçe'nin ikinci yarıya ne kadar istekli başladığının bir başka göstergesiydi.

PANİK HAVASI YOKTU

Bir Caner-Gökhan klasiği sonucunda kornerden Cisse'nin tamamladığı topla gelen 3. gol ise pastanın kreması oldu. Fenerbahçe farkı daha da açabilirdi. Karagümrük ve Göztepe maçlarındaki iki farklı üstünlük yakalandıktan sonra ki panik havası yoktu.

Pelkas'ı da ilk defa 10 numara pozisyonunda gördük. İkinci golü organize eden Yunan oyuncu kısa süre oynadığı ofansif orta saha pozisyonunda güven verdi. Burada şunu bir kez daha anladık Ozan Turan'ın yeri 10 numara değil… Ozan, 8 numaraya geçince istediklerini daha rahat yapabiliyor. Geriden topla yaptığı driplinglerle rakip yarı sahada daha ciddi tehlike oluşturuluyor. Net bir şekilde bu da ortaya çıktı.

MAÇIN ADAMI EROL BULUT

Maçın adamı ise 1 gol, 1 asistle Cisse olarak gözükebilir ama benim adayım teknik direktör Erol Bulut… İlk haftalarda yaptığı değişiklikleri nasıl eleştirdiysek bu haftaki dokunuşlarını da övmemiz lazım. Cisse dışında sonradan oyuna aldığı Mert Hakan ve Novak değişiklikleri de çok yerindeydi. Bu değişikliklerle orta sahanın tekrar Trabzonspor'a geçmesini de engelledi. Erol hoca bu performansıyla tebriği fazlasıyla hak etti.

Fenerbahçe 6 haftada 14 puanla çok iyi bir başlangıç yaptı. Yenilgi almadan, kırılganlık yaşamadan yola devam etmek önemli. Sarı-lacivertliler kenar yönetiminin altın dokunuşu ve keyifli futbolla alınan 3 puanın tadını çıkaracak ama unutulmamalı ki lig daha yeni başlıyor. 34 haftalık uzun bir maraton var.