Altay’da Yücel İldiz sevinci: Son testi negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 34 kişinin corona virüsü testi pozitif çıkmış, siyah-beyazlı ekibin Giresunspor ile oynayacağı lig maçı da bu nedenle ertelenmişti. Geçen hafta oynanan Altınordu maçı öncesi yapılan son testi pozitif çıkan Teknik Direktör Yücel İldiz'e yapılan son testin negatif çıktığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan ve evinde dinlenen 67 yaşındaki İldiz'in izolasyon sürecinin de perşembe günü sona ereceği ifade edildi. Altay'da futbolcular ve kulüp çalışanlarının durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

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Siyah-beyazlıların cuma günü deplasmanda lider Tuzlaspor'la oynaması gereken karşılaşmanın da ileri bir tarihe ertelenmesi bekleniyor. Altaylı futbolculara hafta içinde yeni bir test daha yapılacak.