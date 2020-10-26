Ajax deplasmanda 13 gol attı! Haftanın en sansasyonel maçı…

Hollanda Eredivisie’nin 6. haftasında Ajax, Venlo deplasmanına çıktı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1-0 mağlup olan Hollanda devi, Venlo’ya deplasmanda acımadı: 13-0.

İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Ajax, 52. dakikada Venlo’da Christian Kum’un gördüğü kırmızı kart sonrasında adeta gol yağmuruna başladı.

Lassina Traore’nin 5 gol attığı maçta Huntelaar ve Ekkelenkamp 2’şer kez fileleri havalandırdı. Ajax’ın diğer golleri ise Blind, Tadic, Antony ve Martinez’den geldi.

Bu sonucun ardından Ajax 5. galibiyetini alıp 15 puana yükselirken, Venlo 5 puanda kaldı.

HER İKİ DAKİKADA 1 ŞUT

Ajax rakip kaleye maç boyunca tam 45 şut çekerken, maç boyunca her iki dakika 1 şut ortalaması tutturdu. Konuk takımın 45 şutundan 23’ü kaleyi buldu ve bunların 13’ü golle sonuçlandı.

Ev sahibi Venlo ise sadece 3 şut çekti ancak kaleyi tutturamadı.

LİGİN EN FARKLI GALİBİYETİ

0-13 VVV Venlo- Ajax 2020

12-1 Ajax – Vitesse 1972

10-0 PSV – Feyenoord 2010

10-0 PSV – FC Volendam 1998

10-0 PSV – Go Ahead 1973

10-0 Feyenoord – NAC 1963

10-0 DOS – Holland Sport 1958