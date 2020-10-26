Ajax deplasmanda 13 gol attı! Haftanın en sansasyonel maçı…

Hollanda Eredivisie’nin 6. haftasında Ajax, Venlo deplasmanına çıktı. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a 1-0 mağlup olan Hollanda devi, Venlo’ya deplasmanda acımadı: 13-0.
İlk yarıyı 4-0 önde kapatan Ajax, 52. dakikada Venlo’da Christian Kum’un gördüğü kırmızı kart sonrasında adeta gol yağmuruna başladı.
Lassina Traore’nin 5 gol attığı maçta Huntelaar ve Ekkelenkamp 2’şer kez fileleri havalandırdı. Ajax’ın diğer golleri ise Blind, Tadic, Antony ve Martinez’den geldi.
Bu sonucun ardından Ajax 5. galibiyetini alıp 15 puana yükselirken, Venlo 5 puanda kaldı.
Ajax rakip kaleye maç boyunca tam 45 şut çekerken, maç boyunca her iki dakika 1 şut ortalaması tutturdu. Konuk takımın 45 şutundan 23’ü kaleyi buldu ve bunların 13’ü golle sonuçlandı.
Ev sahibi Venlo ise sadece 3 şut çekti ancak kaleyi tutturamadı.
0-13 VVV Venlo- Ajax 2020
12-1 Ajax – Vitesse 1972
10-0 PSV – Feyenoord 2010
10-0 PSV – FC Volendam 1998
10-0 PSV – Go Ahead 1973
10-0 Feyenoord – NAC 1963
10-0 DOS – Holland Sport 1958
#VVVAJA pic.twitter.com/A0gx5XIDBS
— VVV-Venlo (@VVVVenlo) October 24, 2020