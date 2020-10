Yenilmez UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kariyerini noktaladı: ‘Anneme söz verdim’

Kariyeri boyunca çıktığı 28 maçı da kazanan UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje’yi mağlup ederek 29. galibiyetini ilan ettiği maçın ardından herkesi şoke eden bir duyuru yaptı ve profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı.

32 yaşındaki Dağıstanlı dövüşçü, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Rakibini ikinci roundda üçgen boğma tekniği ile bayıltarak nakavtla yenen UFC’nin süperstarı, hem yenilmezlik unvanını, hem de kemerini korumayı başardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Flash Forum’daki maçın ardından ringde gözyaşları içinde bir açıklama yapan ünlü dövüşçü herkesi şoke eden sözler sarfetti. Ekibine hızlı teşekkürlerini sunan Nurmagomedov, Temmuz ayında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden babası ve ilk antrenörü Abdulmanap olmadan artık UFC sahnesine çıkmak istemediğini söyledi.

“Ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu adamlar 10 yıldan fazladır babamla birlikteydi. Tüm takımı, koç Javier’i, hepsini çok seviyorum. Bugün söylemek istiyorum ki, bu benim son dövüşümdü. Buraya babam olmadan asla gelmeyeceğim. Babama olanlardan sonra, ilk kez Justin’den dövüş çağrısı aldım. Annemle üç gün boyunca bunu konuştum, babam olmadan kavga etmemi istemiyor. Ona söz verdim, bu benim son dövüşüm olacak ve söz verdiğimde bunu tutmak zorundayım. Buradaki son kavgamdı. UFC’den istediğim tek bir şey var. Beni dünyada 1 numaraya koymalısınız çünkü bunu hak ediyorum. UFC’nin tartışmasız, namağlup hafif sıklet şampiyonuyum. UFC’de oynadığı 13 maçı, tüm profesyonel MMA kariyerimde 29 maçı kazandım. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum.”

“I promised my mother this is going to be my last fight.”

“I only want one thing from the UFC, I want to be number one pound-for-pound fighter in the world.”@TeamKhabib announces his retirement from MMA. Wow #UFC254 pic.twitter.com/RFnCyu2X0W

— UFC on BT Sport (@btsportufc) October 24, 2020