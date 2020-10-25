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Yenilmez UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kariyerini noktaladı: ‘Anneme söz verdim’

UFC'nin yenilmez dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'ye karşı aldığı mükemmel galibiyetin ardından dünya hafif sıklet şampiyonu unvanını korurken, maç sonu yaptığı şok açıklama ile kariyerini noktaladığını duyurdu. Gaethje galibiyetiyle kariyerini 29 galibiyet-0 yenilgi ile tamamlayan Dağıstanlı dövüşçü, "Babama olanlardan sonra, anneme son maçın olacağına söz verdim" dedi.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 10:57, 25/10/2020
Haberler Boks
Yenilmez UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov kariyerini noktaladı: ‘Anneme söz verdim’

Kariyeri boyunca çıktığı 28 maçı da kazanan UFC şampiyonu Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje’yi mağlup ederek 29. galibiyetini ilan ettiği maçın ardından herkesi şoke eden bir duyuru yaptı ve profesyonel dövüş hayatına son verdiğini açıkladı.

32 yaşındaki Dağıstanlı dövüşçü, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Rakibini ikinci roundda üçgen boğma tekniği ile bayıltarak nakavtla yenen UFC’nin süperstarı, hem yenilmezlik unvanını, hem de kemerini korumayı başardı.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’deki Flash Forum’daki maçın ardından ringde gözyaşları içinde bir açıklama yapan ünlü dövüşçü herkesi şoke eden sözler sarfetti. Ekibine hızlı teşekkürlerini sunan Nurmagomedov, Temmuz ayında corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden babası ve ilk antrenörü Abdulmanap olmadan artık UFC sahnesine çıkmak istemediğini söyledi.

“Ekibime sonsuz teşekkür ediyorum. Bu adamlar 10 yıldan fazladır babamla birlikteydi. Tüm takımı, koç Javier’i, hepsini çok seviyorum. Bugün söylemek istiyorum ki, bu benim son dövüşümdü. Buraya babam olmadan asla gelmeyeceğim. Babama olanlardan sonra, ilk kez Justin’den dövüş çağrısı aldım. Annemle üç gün boyunca bunu konuştum, babam olmadan kavga etmemi istemiyor. Ona söz verdim, bu benim son dövüşüm olacak ve söz verdiğimde bunu tutmak zorundayım. Buradaki son kavgamdı. UFC’den istediğim tek bir şey var. Beni dünyada 1 numaraya koymalısınız çünkü bunu hak ediyorum. UFC’nin tartışmasız, namağlup hafif sıklet şampiyonuyum. UFC’de oynadığı 13 maçı, tüm profesyonel MMA kariyerimde 29 maçı kazandım. Bunu hak ettiğimi düşünüyorum.”

  • NURMAGODEV’UN 13 UFC GALİBİYETİ
  • Kamal Shalorus – 20 Ocak 2012
  • Gleison Tibau – 7 Temmuz 2012
  • Thiago Tavares – 19 Ocak 2013
  • Abel Trujillo – 25 Mayıs 2013
  • Pat Healy – 21 Eylül 2013
  • Rafael dos Anjos – 19 Nisan 2014
  • Darrell Horcher – 16 Nisan 2016
  • Michael Johnson – 12 Kasım 2016
  • Edson Barboza – 30 Aralık 2017
  • Al Iaquinta – 7 Nisan 2018
  • Conor McGregor – 6 Ekim 2018
  • Dustin Poirier – 7 Eylül 2019
  • Justin Gaethje – 24 Ekim 2020

Maçtan sonra Nurmagomedov’un emeklilik kararını değerlendiren Justin Gaethje ise, “Ona söyleme şansım olmadı ama babası için çok üzgünüm. Az önce onu gerçekten gururlandırdın” ifadelerini kullandı.

Khabib Nurmagomedov’un Gaethje’yi üçgen boğma tekniği ile bayıltarak maçı kazandığı anlar:

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Justin Gaethje Khabib Nurmagomedov
Yayınlanma Tarihi:10:49,