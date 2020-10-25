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Süper Lig’de derbi vakti! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe Trabzonspor derbi maçı ile devam ediyor. Kritik öneme sahip üç puana sahip olmak isteyen iki ekibin karşı karşıya geleceği Fenerbahçe Trabzonspor maçı saat 19.00’da başlayacak.

Güncellenme: 11:56, 25/10/2020
Haberler Fenerbahçe
Süper Lig’de derbi vakti! Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 6. haftası derbi maçına sahne olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor’un karşı karşıya geleceği maç öncesinde sarı lacivertliler çıktıkları 5 maçta yenilgi yüzü görmezken, 3 galibiyet almayı başardı. Bordo mavililer ise ilk 5 maçta 5 puan toplamayı başarırken 1 galibiyet, 2 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Pelkas, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Kamil Ahmet(Hosseini), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe