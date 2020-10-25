Ronaldinho corona virüsüne yakalandı

Brezilyalı efsane eski futbolcu Ronaldinho’nun başı, 2020 yılında bir türlü beladan kurtulmuyor. Mart ayında kardeşi ile bir etkinliğe katılmak için Paraguay’a gelen ve ülkeye sahte pasaportla girmeye çalıştığı için tutuklanan Ronaldinho, bir ay hapis yatmış, daha sonra cezası ev hapsine çevrilmişti. Ronaldinho, yaşadığı bu şoke eden sıkıntının üzerinden 7 ay geçtikten sonra şimdi de corona virüsüne yakalandı.

Corona virüsü testinin pozitif çıktığın Instagram hikayesinde duyuran Ronaldinho, şu anda bir etkinliğe katılmak için Brezilya’nın Belo Horizonte şehrinde bulunuyor. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve semptom göstermediğini belirten 40 yaşındaki efsane isim, 2014 yılında oynadığı ve Libertadores Kupası kazandığı Atletico Mineiro takımının taraftarları ile buluşacaktı. Ancak etkinlik, Ronaldinho’nun corona virüsüne yakalanması nedeniyle iptal edildi.

Ronaldinho, Atletico Mineiro taraftarlarına seslendiği açıklamasında “Test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Bu nedenle buluşmamızı ertelemek zorundayız. Yakında yeniden birlikte olacağız” ifadelerini kullandı. Ronaldinho’nun 24 Ekim Cumartesi tarihinden itibaren karantinaya alındığı öğrenildi.

Así comunicó Ronaldinho su positivo de coronavirus. ¡BUENA RECUPERACIÓN, DINHO! pic.twitter.com/tpmoxGHXl8 — TyC Sports (@TyCSports) October 25, 2020

40 YAŞINA HAPİSHANEDE GİRMİŞTİ

Kardeşi ile birlikte Paraguay’a giriş yapmaya çalışırken yakalanan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Ronaldinho, Mart ayının başında girdiği hapishanede Nisan ayına kadar kalmıştı. Daha sonra cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho, günlerini lüks bir otelde geçirmeye başlamıştı.

Hapishanede 40. yaş gününü kutlayan Ronaldinho, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra Ağustos ayının ortasında serbest bırakılmıştı. Savcılık, Ronaldinho’nun serbest kalması için yaklaşık 90 bin dolar tazminat talebinde bulunurken, talebin nedeni olarak efsane ismin eyleminin toplum düzenine verdiği zarar gösterildi.

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