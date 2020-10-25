MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Süper Lig’in 6. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Maçın 10. dakikasında Murat Yıldırım’ın golüyle 1-0 öne geçen Başkent ekibinin üstünlüğü fazla uzun sürmedi. Dakika 24’te Semih Kaya’nın kafa golüyle skoru 1-1’e getiren Yeni Malatyaspor soyunma odasına beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 53. dakikasında bu kez Kubilay Kanatsızkuş’un kafa golü Yeni Malatyaspor’u 2-1’lik üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 8 yaparken, Gençlerbirliği 4 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: “Aşağılardan yukarı çıkmamız gerekiyordu. Birkaç hafta sonrayı BAY geçeceğiz. O yüzden puansız geçeceğimiz haftalar öncesi aşağılarda olmamak önemli. Oyunu oturtuncaya kadar epey zaman geçti. Yine de oyunun tamamında iyi bir futbol oynadık. İyi yolda olduğumuz ve ilerleyen haftalarda daha iyi futbol oynayacağımız düşünüyorum. Önümüzdeki Beşiktaş maçına iyi hazırlanıp oraya gideceğiz”

DURAN TOP CANAVARI

Bu sezon ligde 6 gol atan Yeni Malatyaspor, bu gollerin 5’ini duran toptan buldu. Gençlerbirliği maçında atılan iki gol de korner atışları sonucunda elde edildi.

Mücadelenin 24. dakikasında Cueva’nın kullandığı kornere iyi yükselen Semih Kaya ve 53. dakikada Zeki Yavru’nun ortaladığı köşe vuruşuna boş pozisyonda kafa vuran Kubilay Kanatsızkuş’un golleri Yeni Malatyaspor’a galibiyeti getirdi.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

10. dakikada Candeias’ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

37. dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

41. dakikada Kerim Hafez’in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

53. dakikada Yeni Malatyaspor sağdan köşe vuruşu kazandı. Zeki Yavru’nun kullandığı kornerde ceza sahası içinde yükselen Kubilay Kanatsızkuş, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 2-1

55. dakikada Gençlerbirliği’nde Polomat sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Bu noktadaki takım arkadaşları topu ıska geçince konuk ekip mutlak bir pozisyondan oldu.

70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş uzaktan çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak auta gitti.

85. dakikada Furman’ın kullandığı köşe vuruşuna boşta kalan topa Arda vurdu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

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