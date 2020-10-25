MAÇ SONUCU | Southampton Everton 2-0 | Premier Lig 6. hafta

İngiltere Premier Lig’e harika bir başlangıç yapan ve namağlup zirveye yerleşen Everton, ilk mağlubiyetini 6. haftada aldı. Southampton’a konuk olan Everton, rakibine 2-0 yenildi. Everton, 72. dakikada Lucas Digne’nin gördüğü kırmızı kart sonrası maçı 10 kişi tamamladı.

Maça iyi başlayan Southampton, 27. dakikada James Ward-Prowse ve 35. dakikada Che Adams’ın golleriyle ilk yarıda iki farklı öne geçti. Soyunma odasına bu sonuçla giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak üç puanı hanesine yazdıran takım oldu. Karşılaşmanın 72. dakikasın Digne, yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İlk 5 haftada özellikle hücumda sergilediği performans ile dikkat çeken Everton, Southampton deplasmanında etkisiz bir görüntü sergiledi. Ligin Liverpool’dan sonra en fazla gol atan takımı konumundaki konuk ekip, rakibinin katı savunması karşısında istediği hücum varyasyonlarını gerçekleştiremedi.

Bu galibiyetle puanını 10 yapan Southampton, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Everton ise aldığı mağlubiyete rağmen 13 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Ancak Everton, bir maçı eksik olan Aston Villa’nın galip gelmesi halinde ikinci sıraya gerileyecek.

Aston Villa son maçında Leeds United’a sahasında 3-0 mağlup olmuştu.

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