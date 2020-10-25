MAÇ SONUCU | Liverpool Sheffield United 2-1 | Premier Lig 6. hafta

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield’da Sheffield United’ı konuk etti. Liverpool, 13. dakikada yenik duruma düştüğü karşılaşmadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maça iyi başlayan konuk ekip, kazandığı penaltıyı 13. dakikada Sander Berge ile gole çevirerek, güçlü rakibi karşısında öne geçti. Yediği golden sonra baskısını arttıran Liverpool, aradığı golü 41. dakikada buldu. Ev sahibi ekibin Brezilyalı yıldızı Roberto Firmino, attığı golle takımının soyunma odasına 1-1 beraberlikle girmesini sağladı.

İkinci yarıda da gol için saldıran Liverpool, 64. dakikada Diogo Jota ile öne geçmeyi başardı. Sadio Mane’nin ortasına iyi yükselen Jota, kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, mücadeleden 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle Liverpool puanını 13 yaparken, Sheffield United 1 puanda kaldı.

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