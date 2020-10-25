MAÇ SONUCU | İstanbulspor Eskişehirspor 3-0 | TFF 1. Lig 7. hafta

TFF 1. Lig’in 7. haftasında zirve yarışını sürdüren İstanbulspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk etti. Abajaz, Diouf ve Onur’un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan İstanbulspor, ikinci sıraya yükseldi.
Bu galibiyle İstanbulspor puanını 16 yaparken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.
İSTANBULSPOR 3-0 ESKİŞEHİRSPOR
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Anıl Usta
İstanbulspor: Alperen, Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Levent Ayçiçek dk. 66), Abazaj (Muhammed Enes Durmuş dk. 74), Egehan (Uygar Mert Zeybek dk. 89), Rroca (Issah dk. 89), Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 65)
Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer, İbrahim Yılmaz
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu (Talha Erdoğan dk. 46), Berkay Tanır, Alimi, Sholaja (Kaan Gül dk. 76), Onur Arı (İbrahim Halil Öner dk. 61)
Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Kıvanç Karakaş, Melih Nezir, İbrahim Halil Öner, Onurhan Uyanık
Teknik Direktör: İlhan Var
Goller: Abazaj (dk. 21), Diouf (dk. 63), Onur Ergün (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)
Kırmızı kart: Fatih Tekke (Teknik Direktör) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor), Erdal Akdarı, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)