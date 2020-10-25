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MAÇ SONUCU | İstanbulspor Eskişehirspor 3-0 | TFF 1. Lig 7. hafta

Sahasında Eskişehirspor'u konuk eden İstanbulspor, aldığı net galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. İstanbulspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke kırmızı kart gördü.

Güncellenme: 18:27, 25/10/2020
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MAÇ SONUCU | İstanbulspor Eskişehirspor 3-0 | TFF 1. Lig 7. hafta

TFF 1. Lig’in 7. haftasında zirve yarışını sürdüren İstanbulspor, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eskişehirspor’u konuk etti. Abajaz, Diouf ve Onur’un golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan İstanbulspor, ikinci sıraya yükseldi.

Bu galibiyle İstanbulspor puanını 16 yaparken, Eskişehirspor 3 puanda kaldı.

İSTANBULSPOR 3-0 ESKİŞEHİRSPOR

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Anıl Usta

İstanbulspor: Alperen, Melih Kabasakal, Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Onur Ergün, Tayyip Ebrar Cumur (Levent Ayçiçek dk. 66), Abazaj (Muhammed Enes Durmuş dk. 74), Egehan (Uygar Mert Zeybek dk. 89), Rroca (Issah dk. 89), Diouf (İbrahim Yılmaz dk. 65)

Yedekler: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Uygar Mert Zeybek, Yusuf Özer, İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Hasan Ulaş Uygur, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Onur Bayramoğlu (Talha Erdoğan dk. 46), Berkay Tanır, Alimi, Sholaja (Kaan Gül dk. 76), Onur Arı (İbrahim Halil Öner dk. 61)

Yedekler: Melih Ağa, Arda Okumuş, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Kıvanç Karakaş, Melih Nezir, İbrahim Halil Öner, Onurhan Uyanık

Teknik Direktör: İlhan Var

Goller: Abazaj (dk. 21), Diouf (dk. 63), Onur Ergün (dk. 89 pen.) (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Fatih Tekke (Teknik Direktör) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Melih Kabasakal (İstanbulspor), Erdal Akdarı, Kaan Gül, Ekrem Kılıçarslan (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • GOL! 21′ Sağ taraftan Egehan'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Abazaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
  • GOL! 63′ Rroca’nın ara pasında Diouf, ceza sahası içerisine sağ çaprazdan girdi. Kaleye yaklaşarak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
  • 84′ Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Muhammet Enes Durmuş'un sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
  • 88′ Ceza sahası içinde kaleci Ekrem'in Rroca'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cihan Aydın penaltı olarak değerlendirdi.
  • GOL! 89′ Onur Ergün'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ekrem'in solundan filelere gitti. 3-0
eskişehirspor İstanbulspor tff 1.lig
Yayınlanma Tarihi:18:11,