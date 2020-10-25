MAÇ SONUCU | Ankaraspor 1-2 Balıkesirspor

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Ankaraspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puanda kalırken, deplasmanda ilk puanlarını alan deplasman ekibi ise 10 puana yükseldi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Yiğit Arslan, Burak Cansız, Ferdi Karadoruk

Ankaraspor: Emre Koyuncu, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Thales, Mete Çelik, Stanojevic (Mbamba dk. 64), Halil İbrahim Esen (Doğukan Efe dk. 58), Barış Zeren (Hacı Ömer Doğru dk. 81), Bulbwa (Batuhan Altıntaş dk. 58), Engin Bekdemir (Beykan Şimşek dk. 46), Umar

Yedekler: Berk Balaban, Mahmut Akan, Fatih Kızılkaya, Levent Gülen

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Balıkesirspor: Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, Cumali Bişi, Mrsic (Abdulkadir Kayalı dk. 75), Ezeh (Celal Emir Dede dk. 34), İsmail Yüksek, Oğuz Han Aynaoğlu (Berat Aydoğdu dk. 89), Otoo (Kethevoama dk. 75)

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Bilalli, Sedat Yiğit Kurnaz, Birol Parlak

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Cumali Bişi (dk. 19), İsmail Yüksek (dk. 48) (Balıkesirspor), Umar (dk. 25) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Bulbwa (Ankaraspor) Mrsic, İsmail Yüksek (Balıkesirspor)