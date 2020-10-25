MAÇ SONUCU | Alanyaspor 2-0 Karagümrük

Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor ile Karagümrük karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak 5. galibiyetini elde etti.

Antalya ekibine 3 puanı getiren golleri 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Babacar kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 6. hafta sonunda 16 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. Karagümrük ise Cuma günü sahasında Erzurumspor’u ağırlayacak.

İKİ GOL VAR’A TAKILDI!

Maçın 16. dakikada Alanyaspor’un Bareiro ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla iptal edildi. Bakasetas’la kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu Bareiro kale alanı içinden yaptığı vuruşla ağlara yolladı ancak Mete Kalkavan, Bareiro’nun topu eliyle önüne aldığını belirterek golü geçersiz saydı.

Dakikalar 19’u gösterdiğinde bu ke Karagümrük’ün gol sevinci yarıda kaldı. Salibur’un şutun savunma çizgiden çıkardı ancak yan hakem, topun tamamının çizgiden geçtiğini belirterek orta çizgiye koştu. Alanyasporlular itiraz etti. VAR uyarısının ardından hakem Mete Kalkavan golü iptal etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan

Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Francois Moubandje, Juanfran, Giorgos Tzavellas, Davidson (Tayfur Bingöl dk. 87), Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas (Fatih Aksoy dk. 87), Efecan Karaca (Ceyhun Gülselam dk. 87), Salih Uçan (Berkan Kutlu dk. 73), Adam Bareiro (Khouma Babacar dk. 59)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Karagümrük: Emiliano Viviano, Enzo Roco, Ervin Zukanovic, Eric Lichaj (Ramazan Civelek dk. 70), Jure Balkovec (Alparslan Erdem dk. 70), Alassane Ndao, Brahim Darri (Aatif Chahechouhe dk. 70) Lucas Biglia, Badou Ndiaye, Yannis Salibur (Zeki Yıldırım dk. 74), Artur Sobiech

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Mevlüt Erdinç

Teknik Sorumlu: Şenol Can

Goller: Davidson (dk. 9), Babacar (dk. 81) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Balkovic (Karagümrük), Salih Uçan (Alanyaspor)