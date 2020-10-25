MAÇ SONUCU | Adanspor Tuzlaspor 1-3 | TFF 1. Lig 7. hafta

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, Tuzlaspor'u ağıladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Tuzlaspor, bu galibiyetle puanını 17 yaparak zirvedeki yerini korudu. Adanaspor ise 9 puanda kaldı.
ADANASPOR 1-3 TUZLASPOR
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir
Adanaspor: Karacic (Burak Çapkınoğlu dk. 52), Furkan (İsmail Erdoğan dk. 76), Donkor, Hakan, Canberk, Tevfik, Atalay (Ismaeel dk. 63), E.Keleş (Belem dk. 75), Celil, Ergin (Berkan Fırat dk 75), Ozegovic
Yedekler: Umut Sözen, Ahmet Bahçıvan, A.Belem, E.Korkmaz, B. Firat, İsmail Erdoğan, Ryna
Teknik Sorumlu: Semih Özü
Tuzlaspor: Haydar, Samet, İsmail, Tarık, Ferhat (Onur Ayık dk. 46), Aykut (Arif dk. 73), Aosman, Pucko (Vedat dk 78), Gökcan (Segbefia dk. 88), Cajic, Roserio (Can Özcan dk 88)
Yedekler: Yohou, Segbefia, Arif Morkaya, Vedat Bora, Angeler, Can Özcan
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Ergin Keleş (dk. 26) (Adanaspor), Aosman (dk. 42), Onur Ayık (dk. 54) Rosario (dk. 79) Tuzlaspor
Sarı Kartlar: Rosario (Tuzlaspor), Tevfik (Adanaspor)