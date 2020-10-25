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MAÇ SONUCU | Adanspor Tuzlaspor 1-3 | TFF 1. Lig 7. hafta

Tuzlaspor, deplasmanda Adanaspor'u mağlup ederek ligde liderliğini devam ettirdi.

Güncellenme: 18:31, 25/10/2020
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MAÇ SONUCU | Adanspor Tuzlaspor 1-3 | TFF 1. Lig 7. hafta

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, Tuzlaspor'u ağıladı. Mücadele konuk takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Tuzlaspor, bu galibiyetle puanını 17 yaparak zirvedeki yerini korudu. Adanaspor ise 9 puanda kaldı.

ADANASPOR 1-3 TUZLASPOR

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Oğuz Terzi, Nurettin Dinçer Demir

Adanaspor: Karacic (Burak Çapkınoğlu dk. 52), Furkan (İsmail Erdoğan dk. 76), Donkor, Hakan, Canberk, Tevfik, Atalay (Ismaeel dk. 63), E.Keleş (Belem dk. 75), Celil, Ergin (Berkan Fırat dk 75), Ozegovic

Yedekler: Umut Sözen, Ahmet Bahçıvan, A.Belem, E.Korkmaz, B. Firat, İsmail Erdoğan, Ryna

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Tuzlaspor: Haydar, Samet, İsmail, Tarık, Ferhat (Onur Ayık dk. 46), Aykut (Arif dk. 73), Aosman, Pucko (Vedat dk 78), Gökcan (Segbefia dk. 88), Cajic, Roserio (Can Özcan dk 88)

Yedekler: Yohou, Segbefia, Arif Morkaya, Vedat Bora, Angeler, Can Özcan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Ergin Keleş (dk. 26) (Adanaspor), Aosman (dk. 42), Onur Ayık (dk. 54) Rosario (dk. 79) Tuzlaspor

Sarı Kartlar: Rosario (Tuzlaspor), Tevfik (Adanaspor)

 

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 7′ Pucko’nun ceza yayına yakın bir noktada rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci son anda köşeden topu kornere çeldi.
  • GOL! 26′ Organize gelişen Adanaspor atağında Eren Keleş’in ceza sahasına ortasında Ergin Keleş gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-0
  • GOL! 42′ Sol kanattan ceza sahasına giren Rosario’nun şutu kaleci Karacic’ten sekerek Aosman'nın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
  • GOL! 54′ Sağ kanattan Rosario’nun ortasında kaleci Burak’ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Onur meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
  • 65′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ozgegovic gelişine vuruşunda kaleci Haydar meşin yuvarlağı rahat bir şekilde kurtardı.
  • GOL! 79′ Adanaspor atağa çıkarken topu bir anda önünde bulan Rosario ceza sahası dışından gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
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Yayınlanma Tarihi:18:29,