Lewis Hamilton F1 tarihine geçti! Michael Schumacher’i geçti…

Formula 1’de Portekiz Grand Prix’sini Lewis Hamilton kazandı. Portekiz’in Portimao kentinde düzenlenen sezonun 12. mücadelesi 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti’nde 66 tur üzerinden yapıldı. Yarışı başladığı gibi ilk sırada tamamlayan Hamilton sezonun 8. birinciliğine ulaşırken tarihi bir rekor kırdı.

Kariyerinin 92. yarış birinciliğini elde eden 35 yaşındaki Hamilton, efsane pilot Michael Schumacher’i geride bırakarak F1 tarihinin en fazla yarış kazanan pilotu olma unvanını elde etti. Schumacher 2006 yılında Çin’de 91’inci zaferini kazanırken bu rekorun bir daha kırılamayacağı söyleniyordu.

Mercedes takımının diğer pilotu Valtteri Bottas, Hamilton’dan 25.5 saniye sonra bitiş çizgisine gelerek yarışı 2’inci sırada tamamladı. Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise liderin 34.5 saniye arkasında 3. oldu.,

The moment @LewisHamilton clinched his record-breaking nd race win#PortugueseGP #F1 pic.twitter.com/PZcA0xtEOC

