Krediyle covid testi!

2020’nin başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının faturası giderek ağırlaşıyor. Son yıllarda maddi açıdan zaten sıkıntıda olan kulüpler, pandemi nedeniyle büyük gelir kaybına uğradı. Salgın, bu zor dönemde kulüplere ekstra gider de çıkardı: Covid-19 (PCR) testleri.
‘Yeni normal’ şartlarına uygun olarak başlayan liglerde mücadele eden kulüplerin sıkıntısı, her maçtan önce yapılması zorunlu olan testler yüzünden iyice arttı.
SÖZCÜ Spor, yapılması zorunlu olan testlerin, en popüler üç takım sporunda boy gösteren kulüpleri maddi açıdan nasıl sıkıntıya soktuğunu araştırdı.
Durumlarını anlatan ancak zor durumda kalmamak için isimlerini vermek istemeyen kulüp yöneticileri, bu konuda devletten yardım bekliyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, PCR testlerinin kulüplere getireceği maddi yükü, Avrupa Şampiyonu olan U-19 Kız Voleybol Milli Takımı’nı kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişti.
5 Eylül’deki buluşmanın ardından Üstündağ bu konuda “Cumhurbaşkanımızın ‘Testlere yardımcı olalım, biz yapalım’ cevabı vermesi bizleri memnun etti ve sevindirdi” demişti. Bu gelişme sonrası TVF’nin Sağlık Bakanlığı’na kulüp, sporcu ve teknik ekip sayıları konusunda detaylı bir rapor gönderdiği ancak henüz yanıt alamadığı öğrenildi.
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Futbol liglerinde 145, basketbolda 77, voleybolda ise 217 takım var. Üç branştaki her maç haftası için 14 bine yakın test gerekiyor.
Maaşları ödemekte bile zorlanan kulüplerin bir maçlık minimum test gideri futbolda 10 bin, basketbolda 5 bin, voleybolda 4 bin lira.
En az 30 maç yapacak bir futbol takımının sezonluk gideri 300 bin TL. Bankadan kredi çekip testleri yaptıran kulüp yöneticileri var.
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Türk takımları, en popüler iki branşta facia gibi bir sezon geçiriyor. Sezon başından bu yana 28 uluslararası maçta 4 galibiyet alabildik. Futbolda Galatasaray 2, basketbolda Efes ve Fenerbahçe 1’er kez kazandı. Mağlubiyet sayımız 21.
Takım sporlarında yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının gölgesinde başlayan yeni sezonda Türk temsilcilerinin uluslararası maçlarda sergilediği performans büyük hayal kırıklığı yarattı. En popüler iki takım sporu futbol ve basketbolda takımlarımız, Edirne’nin dışında adeta kazanmayı unuttu! Futbolda A Milli Takım, Uluslar Ligi’ndeki 4 maçında 3 beraberlik 1 yenilgi alırken galibiyet siftahı yapamadı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki 5 takımımız 8 maçın 6’sını (Biri penaltılarla Beşiktaş) kaybederken 2 galibiyet, Galatasaray’dan geldi.
UEFA sıralamasında 13. sıraya kadar geriledik
Ülke futbolumuz, Avrupa sıralamasında hızla gerilemeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir ve Sivasspor’un yenilmesi, Glasgow Rangers’ın kazanmasıyla İskoçya’ya geçilip 13. sıraya düştük. Gerisinde kaldığımız Avusturya 4, Ukrayna 3, İskoçya 2 takımla Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Mevcut tabloda 2022-23’te takımlarımız hem direkt gruplara kalamayacak hem de 4 kulüp yerine daha az takımla Avrupa’da yer alacağız.
Türkiye’ye Avrupa’dan 5 kupa getiren erkek basketbolunda da takımlarımız iyi gitmiyor. EuroLeague’de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe Beko’nun 2 galibiyetinden biri Anadolu Efes’e karşı. EuroCup’taki iki temsilcimizin 7 maçta siftahı yok. FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki iki temsilcimiz de kazanamadı (Biri geçen sezonun sekizli finali).
Beşiktaş ve Galatasaray’ın yanı sıra Alanyaspor’un da Avrupa’ya erken vedasıyla puan toplama şansımız iyice azaldı. Bu sezon Türk takımları topladıkları puanlarla 55 ülke arasında 33. sırada. Kulüplerimiz, son 4 sezonda Avrupa kupalarında oynadıkları 114 maçın 56’sını kaybetti. İki kupada da direkt gruplara takım gönderebilmemiz için 11. sıraya yükselmemiz gerekiyor.
En popüler üç takım sporunda pandeminin olumsuz etkileri artarak devam ediyor .