Krediyle covid testi!

2020’nin başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının faturası giderek ağırlaşıyor. Son yıllarda maddi açıdan zaten sıkıntıda olan kulüpler, pandemi nedeniyle büyük gelir kaybına uğradı. Salgın, bu zor dönemde kulüplere ekstra gider de çıkardı: Covid-19 (PCR) testleri.

‘Yeni normal’ şartlarına uygun olarak başlayan liglerde mücadele eden kulüplerin sıkıntısı, her maçtan önce yapılması zorunlu olan testler yüzünden iyice arttı.

SÖZCÜ Spor, yapılması zorunlu olan testlerin, en popüler üç takım sporunda boy gösteren kulüpleri maddi açıdan nasıl sıkıntıya soktuğunu araştırdı.

Durumlarını anlatan ancak zor durumda kalmamak için isimlerini vermek istemeyen kulüp yöneticileri, bu konuda devletten yardım bekliyor.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ AMA BAKANLIK SESSİZ

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, PCR testlerinin kulüplere getireceği maddi yükü, Avrupa Şampiyonu olan U-19 Kız Voleybol Milli Takımı’nı kabulünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletmişti.

5 Eylül’deki buluşmanın ardından Üstündağ bu konuda “Cumhurbaşkanımızın ‘Testlere yardımcı olalım, biz yapalım’ cevabı vermesi bizleri memnun etti ve sevindirdi” demişti. Bu gelişme sonrası TVF’nin Sağlık Bakanlığı’na kulüp, sporcu ve teknik ekip sayıları konusunda detaylı bir rapor gönderdiği ancak henüz yanıt alamadığı öğrenildi.

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BANKA KREDİSİYLE COVİD TESTİ

Futbol liglerinde 145, basketbolda 77, voleybolda ise 217 takım var. Üç branştaki her maç haftası için 14 bine yakın test gerekiyor.

Maaşları ödemekte bile zorlanan kulüplerin bir maçlık minimum test gideri futbolda 10 bin, basketbolda 5 bin, voleybolda 4 bin lira.

En az 30 maç yapacak bir futbol takımının sezonluk gideri 300 bin TL. Bankadan kredi çekip testleri yaptıran kulüp yöneticileri var.

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GENEL DURUM:

Üç ana branşın en üst liglerinde yer alan pek çok kulübün sağlık sponsoru bulunuyor. Bu sponsorlukların hepsinin içeriğinde Covid-19 testleri yer almıyor. Kulüplerin, sponsorluk anlaşmalarına Covid-19 testlerini dahil etmesi gerekiyor.

Üç branşın hepsinde veya iki branşta takımı olan (üç büyükler gibi) kulüplerin testlerinin tamamını sponsor sağlık kuruluşları üstleniyor. Ancak; örneğin bir kulübün en üst ligdeki basketbol takımının testlerini üstlenip, aynı kulübün alt ligdeki voleybol takımının testlerini yapmayan sağlık kuruluşları var.

Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da kadın-erkek 2’şer takımı olan kulüplerin maliyeti katlanıyor.

Belediye kulüplerinin test giderlerini belediyeler karşılıyor.

Test maliyeti, sağlık kuruluşuna göre kişi başı 200-250 TL arası değişiyor. Özellikle alt liglerdeki kulüpler adeta kan ağlıyor. Test paralarını ödemek için bankadan kredi çeken kulüp yöneticileri var.

Pozitif vaka durumunda yapılması gereken ekstra testler ile maliyet artıyor.

FUTBOL:

Kadro maliyetleri ve giderleri en fazla olan branş. Özellikle alt liglerde kulüpler maaş ödemekte bile zorlanıyor.

Süper Lig’de 21, TFF 1. Lig’de 18, Misli.com 2. Lig’de 39, Misli.com 3. Lig’de 67; toplam 145 takım var.

Kafileye dahil olan (en az) 50 kişiye test yapılması gerekiyor. Bu, her maç günü için minimum 7.250 test demek.

Kişi başı 200 TL’den her maç öncesi bir takımın test maliyeti en az 10 bin TL. Sezon sonuna kadar (lig-kupa) 50 maç yapacak bir takımın test gideri 500 bin TL. En az 30 maç yapacak bir takımın sezonluk test maliyeti 300 bin TL.

BASKETBOL:

Kadro maliyetleri futbola göre çok düşük ama gelirler neredeyse sıfır. Kulüpler maaşları zor ödüyor.

ING Basketbol Süper Lig’de 16, Herbalife Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 14, Türkiye Basketbol Ligi’nde 16, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde 16, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde 15; toplam 77 takım var.

Kafileye dahil olan (en az) 25 kişiye test yapılması gerekiyor. Bu, her maç günü için minimum 1.925 test demek.

Kişi başı 200 TL’den her maç öncesi bir takımın test maliyeti en az 5 bin TL. Sezon sonunda play-off’a kalamayan ve 30 maç yapan bir kulübün kasasından bile testler için tahminen 150 bin TL çıkacak. Final gören takımların test gideri 300 bin lirayı aşabilir.

VOLEYBOL

Futboldan sonraki en yaygın, en çok takımın mücadele ettiği, ortalama kadro maliyetleri en düşük, aynı zamanda kulüp gelirleri neredeyse sıfır olan branş.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 16, Axa Sigorta Efeler Ligi’nde 16, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde 23, Erkekler 1. Lig’de 24; toplam 79 takım yer alıyor. Kadınlar 2. Lig’de 81; Erkekler 2. Lig’de ise 57 takım mücadele ediyor. Genel toplamda 217 takım var.

Kafileye dahil olan (en az) 20 kişiye test yapılması gerekiyor. Bu, her maç günü için minimum 4.340 test demek.

Kişi başı 200 TL’den her maç öncesi test maliyeti en az 4 bin TL. Sezon sonuna kadar en az 20 maç yapacak bir kulübün kasasından testler için çıkacak para 80 bin TL. İLGİLİ HABER Seyirci-sizsiniz!

AVRUPA’DA DİP YAPTIK

Türk takımları, en popüler iki branşta facia gibi bir sezon geçiriyor. Sezon başından bu yana 28 uluslararası maçta 4 galibiyet alabildik. Futbolda Galatasaray 2, basketbolda Efes ve Fenerbahçe 1’er kez kazandı. Mağlubiyet sayımız 21.

Takım sporlarında yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının gölgesinde başlayan yeni sezonda Türk temsilcilerinin uluslararası maçlarda sergilediği performans büyük hayal kırıklığı yarattı. En popüler iki takım sporu futbol ve basketbolda takımlarımız, Edirne’nin dışında adeta kazanmayı unuttu! Futbolda A Milli Takım, Uluslar Ligi’ndeki 4 maçında 3 beraberlik 1 yenilgi alırken galibiyet siftahı yapamadı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki 5 takımımız 8 maçın 6’sını (Biri penaltılarla Beşiktaş) kaybederken 2 galibiyet, Galatasaray’dan geldi.

UEFA sıralamasında 13. sıraya kadar geriledik

Ülke futbolumuz, Avrupa sıralamasında hızla gerilemeye devam ediyor. Son olarak Başakşehir ve Sivasspor’un yenilmesi, Glasgow Rangers’ın kazanmasıyla İskoçya’ya geçilip 13. sıraya düştük. Gerisinde kaldığımız Avusturya 4, Ukrayna 3, İskoçya 2 takımla Avrupa kupalarında mücadele ediyor. Mevcut tabloda 2022-23’te takımlarımız hem direkt gruplara kalamayacak hem de 4 kulüp yerine daha az takımla Avrupa’da yer alacağız.

POTADA DURUM VAHİM!

Türkiye’ye Avrupa’dan 5 kupa getiren erkek basketbolunda da takımlarımız iyi gitmiyor. EuroLeague’de üst üste 3 yenilgi alan Fenerbahçe Beko’nun 2 galibiyetinden biri Anadolu Efes’e karşı. EuroCup’taki iki temsilcimizin 7 maçta siftahı yok. FIBA Şampiyonlar Ligi’ndeki iki temsilcimiz de kazanamadı (Biri geçen sezonun sekizli finali).

4 SEZONDA 56 YENİLGİ

Beşiktaş ve Galatasaray’ın yanı sıra Alanyaspor’un da Avrupa’ya erken vedasıyla puan toplama şansımız iyice azaldı. Bu sezon Türk takımları topladıkları puanlarla 55 ülke arasında 33. sırada. Kulüplerimiz, son 4 sezonda Avrupa kupalarında oynadıkları 114 maçın 56’sını kaybetti. İki kupada da direkt gruplara takım gönderebilmemiz için 11. sıraya yükselmemiz gerekiyor.

En popüler üç takım sporunda pandeminin olumsuz etkileri artarak devam ediyor .