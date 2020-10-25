Khabib Nurmagomedov kimdir, emekli mi oldu?

KHABİB NURMAGOMEDOV KİMDİR?

Dağıstan asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, 20 Eylül 1988 ‘de Dağıstan’da dünyaya geldi. 3 çocuklu ailenin 2. çocuğudur.12 yaşında Güreş, 15 yaşında Judo, 17 yaşında ise Sambo’ya başladı. Babası da Sambo hocasıydı. Khabib’i kendi öz babası yetiştirdi.

MMA’daki ilk maçına 13 Eylül 2008’de çıktı ve MMA tarihindeki ilk maçına galibiyet ile başladı.2008 yılında katıldığı turnuvada aynı gece 3 maça birden çıktı ve tümünü kazandı.2011 yılına kadar Rusya ve Ukrayna’da dövüştü.2012’de UFC’de ilk maçında Kamal Shalorus ile karşılaştı. Amerika’daki ilk maçını kazanarak Rusya’daki başarısını Amerika’ya taşıdı.

2013’de 18. maçına çıktı ve MMA’daki 18. galibiyetini aldı. Thigo Tavarez’i 2 dakika dolmadan nakavt etti. 2014’ün Nisan ayında kariyerinin en önemli maçlarından birine çıktı. İleride şampiyon olacak Rafael Dos Anjos ile karşılaşan Khabib Nurmagomedov rakibini yenerek önemli bir zafere imza attı. UFC 178’de ve 187’de çıkacağı önemli maçlar öncesi sakatlık yaşadı ve kariyerinde bir süre geriye gitti. Khabib Nurmagomedov uzun bir sakatlığın ardından 2016 yılında Darrell Horcher ile karşılaşarak rakibini mağlup etmeyi başardı. 2018’de UFC hafif siklet şampiyonu oldu. MMA tarihinin en popüler isimlerinden biri olan, UFC’de Jose Aldo’yu 13 saniyede nakavt ederek en hızlı nakavt unvanına sahip olan İrlanda’lı dövüşçü Conor McGregor ile olan karşılaşmasında ezici bir üstünlük sağlayan Khabib Nurmagomedov, rakibini 4 raundda da yenerek tüm dünyanın gündemine oturdu. 2013 yılının Haziran ayında evlenen Nurmagomedov’ın bir kız bir erkek çocuğu vardır.