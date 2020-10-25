İstanbul Challenger TED Open’da zafer Ivashka’nın

Türkiye´nin en köklü tenis organizasyonlarından İstanbul Challenger TED Open´ın finalinde Ilya Ivashka ile dünya eski 24 numarası Martin Klizan karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca sergilediği performansa etkili return´ler ekleyen Belaruslu raket Ivashka, üç kez servis kırdığı ilk seti 6-1 ile kazandı. Slovak raket Martin Klizan ikinci sette oyununu yükseltmeye çalışsa da gidişatı değiştiremedi. Kontrolü bir an olsun kaybetmeyen Ivashka, bu seti de 6-4 ile kazanarak 86 dakikada maça nokta koydu ve kariyerinin üçüncü Challenger şampiyonluğuna İstanbul´da uzandı.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Challenger TED Open´da oynamaktan çok keyif aldığını söyleyen Ilya Ivashka, “Koçuma teşekkür etmek istiyorum, benimle beraber yıllarca çalıştığı için. Aileme, eşime teşekkür ediyorum. Güzel bir haftaydı benim için. 5 sene önce burada oynadığımı hatırlıyorum. Turnuvayı organize edenlere teşekkür ederim, bu zamanlarda işleri hiç kolay değil. Herkese en iyisini diliyorum” diye konuştu.

Martin Klizan ise öncelikle koçuna ve kendisini destekleyen ailesine teşekkür ederek, “Sakatlıktan sonra çıktığım finalde oymamak benim için güzel bir sonuçtu. Organizasyona da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu zor zamanlarda turnuvayı yapabildikleri için. Herkesin sağlıklı kalmasını diliyorum ve seneye görüşmek üzere” açıklamasında bulundu.

Ödülleri TTF Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz takdim etti.

TINAZ: HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM

ATP´nin 72 yıldır devam eden bu turnuvaya destek verdiğinin altını çizen TED Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, “ATP 80 bin dolarlık ödülü olan bu turnuvayı 105 bin dolara çıkardı ve ana sponsoru oldu kendilerine bu organizasyonun devamını sağladıkları için teşekkür ediyorum. Ayrıca bizzat ilgilenen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş´a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Kızları turnuvamız var, bu turnuvaya da yine dünya sıralamasındaki üst düzey oyuncular geldiler. Sizleri yeniden burada görmek istiyorum. Bu olumsuz şartlarda hem oyunculara hem de bize destek veren siz seyircilere teşekkür ediyorum” dedi.

DURMUŞ: MUHTEŞEM BİR FİNAL İZLEDİK

“Covid-19 dolayısıyla bütün insanlık tehdit altındayken bu zor şartlarda turnuvayı devam ettirebilmenin, bugün burada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyerek sözlerine başlayan TTF Başkanı Cengiz Durmuş ise “Ülkemizde tenisin en iyi noktalara gelebilmesi adına tenisin hafızası olmuş İstanbul Challenger TED Open´ın bu yıl burada yapılmış olmasının ne kadar önemli olduğunu ATP´nin gelenekselleşmiş, dünyanın en iyi Challenger turnuvası seçilmiş bir turnuvaya sahip çıkması ile görüyoruz. Bu etkiyi yaratmak TED Spor Kulübü´nün Yönetim Kurulu ve değerli Başkanı Mehmet Tınaz´ın çalışmalarının sonucudur, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz kulüplerimizin bu zor zamanlarda ne kadar büyük işler başardığına şahit oluyoruz. Muhteşem bir final izledik. İstanbul Challenger TED Open´ın devam etmesi adına biz de Federasyon olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.