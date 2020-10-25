Fenerbahçe’nin gollerini atan isimlerden galibiyet yorumları

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u 3-1 mağlup ettiği maçta golleri kaydeden 3 isim galibiyeti değerlendirdi. İşte Tisserand, Valencia ve Papis Cisse’nin maç sonu değerlendirmeleri:

TISSERAND: ‘EŞİM HAMİLE, ERKEK ÇOCUK BEKLİYORUZ’

Trabzonspor karşısında maçın ikinci yarısında büyük takım karakterini ortaya koyduklarını ifade eden Tisserand, “Çok mutluyum, takım olarak güzel bir galibiyet aldık. İkinci yarıda büyük takım karakterini ortaya koyduk” dedi. Gol sevincini de yorumlayan Tisserand: “Eşim hamile, erkek çocuk bekliyoruz. Kısa bir süre sonra aramızda olacak ve Fenerbahçe’nin galibiyetlerine tanıklık edecek” şeklinde konuştu.

VALENCIA: ‘İLK YARIDA 2 GOL KAÇIRDIM’

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda çok iyi oynadıklarını ifade eden Valencia, “Kazandığımız için çok mutluyuz, Trabzonspor’un zorlu bir rakip olduğunu biliyorduk ve buna göre oynadık. Yolumuza kazanarak devam ediyoruz, ikinci yarıda iyi oynadık” dedi. İlk yarıda goller kaçırdığını söyleyen Ekvadorlu, “İlk yarıda iki tane gol pozisyonu yakaladım ama değerlendiremedik, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı” ifadelerini kullandı.

CISSE: ‘3 PUANLARI TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cisse, “Büyük bir mutluluk benim için… Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor’a golümü attım. Elhamdülillah” dedi. Fenerbahçe’nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Cisse, “Geçen sezon Alanyaspor’da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.