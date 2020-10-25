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Fenerbahçeli futbolcular galibiyeti taraftarıyla kutladı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, galibiyeti taraftarı ile kutladı. Maçın bitiminde stadın balkonuna çıkan sarı-lacivertli futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Güncellenme: 22:50, 25/10/2020
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Mücadele sonrası stadın etrafında ise adeta bayram havası yaşandı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte stadın etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftara, takım ve teknik ekip sürpriz yaptı ve stadın balkonuna çıktı.

Ozan Tufan, Caner Erkin ve Gökhan Gönül önderliğinde Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı ile galibiyeti kutladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a da özel sevgi gösterilerinde bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:22:10,