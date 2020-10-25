Fenerbahçe – Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri…

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Ligdeki 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Kanarya, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Fırtına ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanda ve haftaya 14. sırada başladı.
Ev sahibi sarı-lacivertliler, üst üste 3. maçını kazanmak için sahaya çıkarken konuk bordo-mavililer, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.
- MUHTEMEL 11’LER:
- Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta
- Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Diabate, Afobe
NEWTON İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ
Trabzonspor’da tedavileri devam eden Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Geleceği tartışılan Teknik Direktör Eddie Newton, dev maçın kaybedilmesi durumunda koltuğundan olabilir. Kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio, orta sahada görev alacak. Sol kanatta Nwakaeme oynayacak.
LEMOS VE GÖKHAN SAHADA
Fenerbahçe’de Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formalarına kavuşacak. Perotti ve Dirar görev yapamayacak. Ferdi'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Ortada Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü oynayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, hücum hattında sağda Valencia, solda Pelkas, santrforda Samatta'yı oynatacak.
- MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son yedi maçta da taraflar gol sevinci yaşarken (8-10); bu karşılaşmaların beşi berabere bitti, diğer iki maçı bordo-mavili ekip kazandı.
- Trabzonspor’u konuk ettiği son 23 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (12G 11B), Ağustos 1997’den bu yana rakibine iç sahada mağlup olmuyor.
- Süper Lig’de Fenerbahçe’ye Mayıs 2017’den bu yana mağlup olmayan (2G 5B) ve her karşılaşmada gol atan Trabzonspor, daha önceki 14 maçın 12’sinde rakip fileleri havalandıramamış ve galip gelememişti (5B 9M).
- Bu sezon Süper Lig’de maç kaybetmeyen Fenerbahçe (3G 2B), 2011/12’den bu yana hiçbir sezonun ilk altı haftasını yenilgisiz geçmedi.
- Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan son beş resmi maçta üç kırmızı kart çıktı, bu kartların tamamını Fenerbahçeli oyuncular gördü (Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar).
- Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe’ye karşı çıktığı üç maçta birer asist yaptı.