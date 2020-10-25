Fenerbahçe – Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri…

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta bugün Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligdeki 5 maçın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan Kanarya, haftaya 11 puanla ikinci sırada girdi. Fırtına ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanda ve haftaya 14. sırada başladı.

Ev sahibi sarı-lacivertliler, üst üste 3. maçını kazanmak için sahaya çıkarken konuk bordo-mavililer, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11’LER:

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta

Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Pelkas, Valencia, Samatta Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Diabate, Afobe

NEWTON İÇİN KRİTİK DÖNEMEÇ

Trabzonspor’da tedavileri devam eden Ekuban, Abdulkadir Parmak ile Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Geleceği tartışılan Teknik Direktör Eddie Newton, dev maçın kaybedilmesi durumunda koltuğundan olabilir. Kart cezasını tamamlayan ve takıma geri dönen Flavio, orta sahada görev alacak. Sol kanatta Nwakaeme oynayacak.

LEMOS VE GÖKHAN SAHADA

Fenerbahçe’de Lemos ile Gökhan Gönül, Trabzonspor maçıyla formalarına kavuşacak. Perotti ve Dirar görev yapamayacak. Ferdi'nin de kadroda yer alması beklenmiyor. Ortada Gustavo-Sosa- Ozan üçlüsü oynayacak. Teknik Direktör Erol Bulut, hücum hattında sağda Valencia, solda Pelkas, santrforda Samatta'yı oynatacak.