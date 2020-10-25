Fenerbahçe Trabzonspor maç özeti ve golleri! 3 puan 3 golle geldi!

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe sahasında ağırladğı Trabzonspor’u 3-1’lik skor ile yenmeyi başardı. Geri düştüğü mücadeleyi 3 golle kazanan sarı-lacivertli ekip puanını 14’e yükseltirken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

8´inci dakikada sol kanattan Caner´in ortasında kale önünde bulunan Samatta´dan seken topa arka direkte bulunan Valencia kafa vuruşu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

23´üncü dakikada orta sahada topla buluşan Afobe, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Afobe´nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay´ın yanından ağlara gitti: 0-1.

24´üncü dakikada Valencia´nın pasında topla buluşan Gustavo´nun vuruşunda meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan hakim oldu.

27´nci dakikada Caner Erkin´in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan´dan sekti. Dönen topla buluşan Lewis Baker, topu uzaklaştırdı.

44´üncü dakikada Gustavo, ceza sahası hemen önünde topla ilerleyen Abdulkadir Ömür´e müdahalede bulundu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR´dan gelen uyarı ile Gustavo´yu sarı kartla cezalandırdı.

45+1´inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rodrigues´in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay´da kaldı.

51´inci dakikada Fenerbahçe mücadelede skoru eşitledi. Sağ kanattan Caner´in ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Tisserand meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

54´üncü dakikada Gustavo´nun pasıyla ceza sahası hemen önünde topla buluşan Samatta´nın vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

55´inci dakikada Fenerbahçe karşılaşmada üstünlüğü ele geçirdi. Tisserand´ın pasında topla buluşan Pelkas´ın topuk pasında Cisse topa hakim oldu. Cisse´nin pasında topla buluşan Valencia´nın ceza sahası içine girer girmez sert vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

64´üncü dakikada Nwakaeme´nin pasında topla buluşan Lewis Baker´in ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin sağından dışarı gitti.

72´nci dakikada Fenerbahçe farkı 2´ye çıkardı. Sol kanattan Caner´in ceza alanına ortasında topla buluşan Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe gönderdi. Cisse´nin gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.

81´inci dakikada kullanılan serbest vuruşta Lemos´un şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90´ıncı dakikada Nwakaeme´nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Afobe´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağa Altay hakim oldu.

90+4´üncü dakikada Gökhan Gönül´ün sağdan ortasında topla buluşan Cisse´nin vuruşunda meşin yuvarlak kale üst direğine çarparak dışarı gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe´nin 3-1´lik üstünlüğü ile son buldu.