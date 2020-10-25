Fatih Terim erken davransa…

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Ne halt ettiklerini anlatacağım” dediği iki futbolcudan Belhanda dün Erzurum'da takım kaptanı olarak sahaya çıktı. “Ben Galatasarayım” diyen Fatih Terim'in bildiği bir şey vardır elbet. Galatasaray'ın değerlerini Fatih Hoca'dan daha iyi bilecek değiliz. Ama ben ondan büyük özveriyle oynayan Taylan'ı kaptan çıkartarak esaslı bir mesaj vermesini beklerdim.

Puan kaybına tahammülü bile kalmayan G.Saray, 4-1-4-1 dizilişiyle sahada. Fatih'in yerine Okan kalede. Omar döndü. Taylan ortada tek başına. Babel ve Emre kanatlarda. Ömer-Belhanda ortadan hücumu destekliyor. Falcao da önde. Değişen ne var? Bana göre hiçbir şey. Yine tempo düşük, yine rakibe karşı baskı düzeyi düşük. Yine basit hatalar. Belhanda'nın getirdiği topta Falcao'nun hızlı düşüncesi Emre'nin bitirişi. Ardından yine Marcao'nun basit bir hatası ve penaltı. Yere göğe sığdırılamayan Marcao'nun ayakları yere basmalı. Abartmaya gerek yok.

İkinci yarıda ne olacak derken Falcao çıkıyor sahneye. ‘İşte Falcao golü' dedirtecek bir vuruşla ağları sarsıyor. Babel'in pasını alışı, dar açıdan köşeyi buluşu birinci sınıf, her golcü atamaz. Pas gelince atıyor adam ama gelmiyor işte o paslar.

Golden hemen önce Diagne ve Arda kenarda. Atmasa golü, çıkacak Falcao. Terim de vazgeçiyor golü görünce, pası atanı oyundan alıyor. Falcao, Ömer Bayram muamelesi görüyor genelde!

Galatasaray’ın özeti bu aslında. Terim erken davransa bambaşka şeyler konuşacaktık muhtemelen.