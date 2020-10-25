Erol Bulut: Oyuncu değişiklikleri galibiyeti getirdi

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir maç olduğunu ifade ederek, ”Aslında iyi başlangıç yaptık. 15-20 dakika baskılı oynadık ama değerlendiremedik ve defanstaki hatadan gol yedik. Trabzonspor sonrasında iyi oynadı. İstediğimiz agresifliği rakibe yansıtamadık. 2’nci yarındaki değişiklik bize galibiyeti getirdi. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Hoşuma giden 1’i attılar 2’yi istediler. 2’yi attılar 3’ü istediler. 4-5’de olabilirdi. Taraftarımız az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. Önümüzdeki süreçte Türkiye’de ve dünyada taraftarla futbol daha güzel olacak” dedi.

”BÖYLE DEVAM EDERSEK DAHA ÇOK GALİBİYETİ HEP BİRLİKTE ALACAĞIZ”

Erol Bulut, ilk yarı takım olarak istedikleri baskıyı kuramadıklarını ifade ederek, ”Takım olarak sahada 15-20 dakika golü yedikten sonra yoktuk. İkinci yarıya çıkarken soyunma odasında cümleleri kullandık. Takım olarak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu birlikte hareket etmemiz başarıyı bize getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyeti hep birlikte alacağız” diye konuştu.

”İLK YARIDA YAKALADIKLARIMIZI DEĞERLENDİREMEDİK”

Futbolda sadece bir kanattan hücum diğer kanatta defansta kalınacağının kaidesi olmadığını dile getiren Erol Bulut, ”Hücum opsiyonlarını her iki kanat ve merkezden çalışıyoruz. İlk yarıda değerlendiremedik yakaladıklarımızı. İkinci yarı daha iyi yaptık ve galibiyet geldi” şeklinde konuştu.