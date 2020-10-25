Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası sona erdi

Dünya Şampiyonasında 30 ülkeden Elit Erkekler Kategorisinde 57, Elit Kadınlar Kategorisinde 35 sporcu yaklaşık 110 kilometrelik parkurda yarıştı. Kadınlarda İsviçre, erkeklerde Kolombiya birinci oldu.

Elit Kadınlar Kategorisi Dünya şampiyonluğunu İsviçre'den Ramona Forchini, ikinciliği Polonya'dan Maja Wloszczowska, üçüncülüğü ise İsviçre'den Ariane Luthi kazandı.

Elit Erkekler Kategorisinde ise Dünya şampiyonluğunu Kolombiya'dan Hector Leonardo Paez Leon kazandı. Portekiz'den Tiago Ferreira ikinci olurken, Çek Cumhuriyeti'nden Martin Stosek yarışı üçüncülük ile tamamladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) faaliyet programında bulunan ve aynı zamanda dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası'na Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptı. Dünyada bisiklet dostu 13. şehir seçilen Sakarya, Dünya Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.