MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor (Süper Lig 6. hafta)

Ve nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe oldu… Kadıköy’de Trabzonspor’a 23 maçtır kaybetmeyen sarı lacivertliler geleneği sürdürdü ve 9 maç sonra rakibine karşı galip geldi.

Süper Lig’in 6’ıncı haftasında Ülker Stadı’nda Trabzonspor’u ağırlayan Fenerbahçe ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçın ikinci yarısında 3 gol buldu.

Sarı lacivertliler Tisserand, Valencia ve Papis Cisse ile bulduğu gollerle 3 puana uzanırken Trabzonspor’un tek sayısı Afobe’den geldi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 14’e çıkararak zirve takibini sürdürdü.

5 puanda kalan Trabzonspor ise 6 haftada 13 puan kaybetti. İlk yarıda istediği futbolu sahaya yansıtan Eddie Newton’ın takımı ikinci yarıda 27 dakikada kalesinde 3 gol gördü ve Kadıköy’den eli boş ayrıldı.

İŞTE FENERBAHÇE-TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANAN ÖNEMLİ ANLAR VE GOLLER:

DİREKTEN DÖNDÜ! Gökhan Gönül’ün sağ kanattan yaptığı ortasına Cisse ceza sahasında kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü!

SARI KART! 76′ Trabzonspor’da Serkan Asan, Mert Hakan Yandaş’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOOL! 72′ Caner’in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül’ün arka direğe aşırdığı topta Papiss Cisse farkı 2’ye çıkardı: 3-1.



70’te Pelkas ve Valancia’nın yerine Mert Hakan Yandaş ve Novak oyuna girdi.

63′ Baker’ın ceza yayı üzerinden çektiği şut direk dibinden dışarı çıktı.



GOOL! 55′ Fenerbahçe hızlı hücumda Papis Cisse’nin asistinde Valencia’nın sert ve düzgün vuruşuyla öne geçiyor.

GOOL! 51′ Caner’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte kafayı vuran Tisserand’ın şutu Serkan’ın bacaklarının arasından geçip ağlarla buluştu.

SARI KART! Fenerbahçe’de Pelkas, Serkan Asan’a yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçe’de Pelkas, Serkan Asan’a yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçe’de Jose Sosa’nın yerine Papiss Cisse oyuna dahil oldu ve ikinci yarı başladı.



İLK YARI TRABZONSPOR’UN 1-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

SARI KART! 44’te Trabzonspor’un hızlı hücumunda Gustavo ceza sahasına girerken Abdülkadir Ömür’ü yere indirdi ve sarı kart gördü. 37′ Trabzonspor’da Abdülkadir’in ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti.

37′ Trabzonspor’da Abdülkadir’in ceza sahası dışından çektiği şutu üstten dışarı gitti. GOOL! 22′ Trabzonspor hızlı atakta Kadıköy’de Afobe ile 1-0 öne geçti. Sosa ve Lemos’un çarpışmasının ardından topu kazanan Afobe’nin ceza sahası içinden çektiği düzgün şut kaleci Altay’ın solundan ağlarla buluştu.



Nwakaeme’nin ara pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Abdülkadir’in içeri çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

8′ Caner’in sol kanattan yaptığı ortasına uzak köşede Valencia kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

2′ İLK TEHLİKE! Caner’in sol kanattan ortasına ceza sahasında Valencia istediği gibi vuramadı ve top kaleci Uğurcan’da kaldı.

Dev mücadele Fenerbahçe’nin santrasıyla başladı. Fenerbahçe 4-2-3-1, Trabzonspor ise 4-1-4-1 dizilişiyle sahada.

İŞTE DEV MAÇIN İLK 11’LERİ:

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Lemos, Gökhan, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Pelkas, Valencia, Samatta

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Flavio, Baker, Kamil Ahmet, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DEV PANKART

Fenerbahçe´de taraftarların Trabzonspor mücadelesi öncesinde hazırladıkları dev pankart Maraton Alt Tribünü´ne yerleştirildi. Trabzonspor maçından 2 gün önce hazırlıklara başlayan sarı-lacivertli taraftarların düzenlediği pankartta birçok slogana yer verildi.

GÖZTEPE MAÇINA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçına göre 2 değişik ismi sahaya sürdü. Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor mücadelesinde Nazım Sangare yedekler arasında yer alırken, Serdar Aziz kadroda yer almadı. Erol Bulut, kart cezasını tamamlayan Lemos ile sakatlığı sona eren Gökhan Gönül´ü Trabzonspor maçında ilk 11´de görevlendirdi.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Mame Thiam, Serdar Aziz ve Ferdi Kadıoğlu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almadı. Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği bildirilen Serdar Aziz, alerjik rahatsızlığı bulunan Thiam ve tedavisi tamamlanmasına rağmen riske edilmek istenmeyen Ferdi, Trabzonspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmedi.