Burak Yılmaz atıyor, Lille yenilmiyor

Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Lille, deplasmanda Nice ile karşılaştı. Rakibi karşısında 1-0 geriye düşen Lille, Burak Yılmaz’ın golüyle bir puanı hanesine yazdırdı. Haftaya lider giren Lille, ligdeki yenilmezlik unvanını korusa da, liderliği Paris Saint Germain’e kaptırdı. Nice deplasmanında takımına bir puanı getiren Burak Yılmaz, Ligue 1’de üst üste dördüncü maçında da ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince, soyunma odasına 0-0 beraberlikle girildi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Nice, 49. dakikada Kasper Dolberg ile öne geçmeyi başardı. 58. dakikada sahneye çıkan Burak Yılmaz, Luiz Araujo’nun pasında ağları havalandırarak, takımının beraberliği yakalamasını sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille, zorlu deplasmandan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Ligde namağlup unvanını devam ettiren Lille’de Burak Yılmaz, son haftalarda yükselen formuyla dikkat çekti. Geçtiğimiz üç hafta Nantes, Strsbourg ve Lens maçlarında gol atan tecrübeli futbolcu, Nice maçında da ağları havalandırmayı başardı. Burak Yılmaz böylece, üst üste dördüncü haftada da gol sevinci yaşadı.

Burak Yılmaz, Rafael Leao’dan sonra (Aralık 2018-Ocak 2019) Lille formasıyla üst üste 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.

OYUNDA ALINMASINA ÇOK SİNİRLENDİ

Burak Yılmaz, 79. dakikada yerini Jonathan David’e bıraktı. Burak Yılmaz’ın oyundan alınmasına oldukça sert tepki gösterdiği ve yedek kulübesine sinirli bir şekilde oturduğu gözlendi. Lille’de forma giyen diğer Milli futbolcularımız Zeki Çelik 90 dakikada sahada kalırken, Yusuf Yazıcı 62. dakikada Jonathan Ikone’nin yerine oyuna dahil oldu.

BEDELSİZ GELMİŞTİ Burak Yılmaz sezon başında Beşiktaş’tan ayrılarak bedelsiz transfer olduğu Lille formasıyla çıktığı 9. resmi maçında 4. golüne imza attı. Burak Yılmaz bu maçlarda 625 dakikada sahada kaldı.

Bu beraberlikle puanını 18 yapan Lille, haftayı PSG’nin arkasında averajla ikinci sırada tamamladı. Nice ise 14 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Lille, Fransa Ligue 1’de namağlup tek takım olma özelliğini devam ettirdi.