Beşiktaş yedi eksikle Denizli’de

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Pazartesi günü 20.00'de oynanacak müsabaka için Beşiktaş kafilesi hava yolu ile Denizli'ye geldi. 5. haftayı bay geçen Beşiktaş, milli ara ile birlikte yaklaşık 21 gün sonra ligle buluşacak.

Denizlispor ile oynanacak maçın kafilesinde ise 7 Beşiktaşlı oyuncu kadroda yok. Kafilede lisansları çıkarılmayan Lens, Douglas ve Mirin Boyd ile birlikte sakatlıkları bulunan N'Koudou, Hasic ve Atakan Üner yer almadı.

Ayrıca milli takımda korona virüs testi pozitif çıkan Mensah da kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş’ın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N’Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre