Sovyetler Birliği’nin olimpiyat efsanesi: Valeriy Borzov

COVID-19, hayatımızın rengini berbat etmeye devam ediyor. Futbol heyecanı belki seyredenler için güzel. Ama futbolcular için görüntü hiç de öyle değil. Kendi liginiz, UEFA Uluslar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. 3 günde bir maç demek bu.

Manchester City'nin süper yıldızı Kevin De Bruyne, geçen hafta açıklama yaptı: “Bu kadar çok maç oynarsak birçoğumuz sakatlanıp sezon sonunu göremeyebiliriz. ‘Çok para kazanıyorsunuz, diyenlere bu sözüm.”

Çok değil 2 gün sonra, Liverpool'lu Van Dijk, çapraz bağlarından sakatlandı. Kendisine yapılan hareket sert olabilir. Ama bu pozisyonlarda çapraz bağ kopması için ‘Yorulan bedenin kendini koruyamaması' yorumunu yapanlar hiç de az değil.

En son Çağlar. Belki 3 ay yok. Sakatlık virüsü maalesef yayılıyor. UEFA takvimi sakatlık tanımaz!

YIL 1970. Çok yetenekli bir atlet olan Valeriy Borzov, Sovyetler Birliği'nde ‘spor ustası' olarak rütbe aldı. Bu, onun hayatının değişmesi demekti. Artık ayrıcalıklı bir vatandaştı. Kiev Devlet Enstitüsü'nde ‘kültür-fizik' üzerine master yapıyordu.

1969'da, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda, 100 metrede, Alman sporcu Armin Hary'nin elinde olan Avrupa rekorunu egale etmiş; SSCB Spor Bakanlığı hemen bu yeteneği yakın takibe almıştı. Çünkü olimpiyat yaklaşıyordu.

Spor ustası rütbesiyle katıldığı 1971 Avrupa Şampiyonası'nda, 100 metre ve 200 metrede çok rahat şampiyon oldu. Rekortmen atletler arasına girmişti. Gelelim 1972 Münih Olimpiyat Oyunları'na. Final günü gelip çatmıştı. Borzov'un en büyük rakipleri Amerikalılar'dı.

Sovyetler için Amerika ‘Değişmez büyük düşman'dı. ABD'li iki rakibi, finalin zamanı konusunda yaptıkları büyük hatayla yarışa katılamadılar. Borzov bu fırsatı kaçırmadı. Çok rahat koştu ve Olimpiyat Şampiyonu oldu. Ama durmayacaktı. ‘200 metre finalinde ne yapacak bakalım' sorusuna yine şampiyon olarak cevap verdi.

