Seyirci-sizsiniz!

Bu devasa ülkeyi yönetmek zor ama yetkililer de yetkisiz kalabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “En büyük yükümüz öğretmen maaşları”, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Vaka ayrı hasta ayrı…” diyor mesela. Allah'tan Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bu kulüpler olmasa futbolu ne güzel idare ederiz” demiyor. Corona virüsü sayıları sporda, özellikle de futbolda her geçen gün artıyor. Futbolcusundan yöneticisine, doktorundan hakemine her yer pozitif. Kulüpler, testlerle uğraşırken bir yandan da ‘Batıyoruz' diye bağırıyorlar.

İLK ADIMI BÜYÜKEKŞİ ATTI

Yöneticiler, ‘Bilim Kurulu'nun tedbirleri bizi iflas ettirecek' diye ısrar ederken gördükleri her yerde yetkililere seyircili oynama konusunu açıyor. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi futbola olan ilgisi nedeniyle konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmişti. Cumhurbaşkanı da talimatını iletmiş ve localara, kapasitesinin yarısı kadar taraftar alınmasına izin verilmişti.

KASAPOĞLU KONUŞMUŞ AMA…

Türkiye-Sırbistan maçına giden başkanlar, Kasapoğlu ile bir araya gelme fırsatı bulunca konuyu açtı: “Hiç değilse yüzde 30 oranında seyirci alalım; yoksa batacağız…” Kasapoğlu da “Bakanlar Kurulu'nda gündeme getireceğim” sözünü vermişti. Ses çıkmadı. Ama öğrendiğime göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Koca ile konuyu görüştü. Neticede, bir yandan Kulüpler Birliği bastırıyor diğer yandan kamuoyu baskısı var.

ALİ KOÇ’UN FİKRİNE YANIT VEREN YOK!

Sayın Koca'nın kendine has üslubu var tabii… Cevap olarak, “Hastalık artıyor. Bir müddet daha Bilim Kurulu müsaade vermeyecek” diyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un “10 kişilik localarda yarı yarıya seyirci alınacağına hepsini alalım, tribüne yayalım” fikrine bile itibar edilmiyor. Unutulmasın, Süper Lig'de yedi kulüpte loca yok. Herkese mavi boncuk dağıtmayı kendine görev edinen Nihat Özdemir de doğal olarak yeni bir kriz ile karşı karşıya. “Locamız yok” diyen de var “Locamız az” itirazında bulunan da… Bilim Kurulu, AVM'lere izni verirken kulüpler de ‘Statları AVM'ye çevirelim' önerisini yapsa ne dersiniz…

AĞRISPOR’A KULAK VERİN

Maça çıkamayacak hale gelen kulüplerimizden biri de 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ağrıspor. Geçenlerde sosyal medya hesaplarından, “TFF'den ödeme rezaleti” başlığıyla isyanlarını dile getirdiler. Covid-19 testinin iç sahada maliyeti 13 bin, dış sahada ise 9 bin TL olduğunu ve artık maçlara çıkamayacaklarını paylaştılar. Büyük bir lansmanla naklen yayın müjdesi verilmiş olsa da gerçekteki komik paralar Ağrıspor ve benzer kulüpleri mutlu etmiyor. Gelen paranın 33 bin TL olduğunu yazmışlar. “Spor Toto gelirleri 7 yıldır aynı kalmış, kulüpler aynı paraları alırken federasyon ve Spor Toto gelirleri 100 katına çıkmıştır” diyorlar. İşte sorun ve bütün bu yaşananların kısa bir özeti…

TÜZÜK VARSA SEÇİM DE OLUR!

Derneklerin anayasası tüzüktür. Tıpkı devletlerin yönetim şekli gibi… Turgut Özal'dan miras kalan meşhur bir söz vardır: “Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz.” Rahmetli Özal'ın örnek alınabilecek birçok icraatı olduğu gibi belki de en talihsiz açıklaması da budur. Çünkü Anayasa ortadan kalkarsa ülkede ne adalet kalır ne de huzur… Galatasaray da tüzük bunalımı yaşıyor.

Eleştiri gelince…

Tüzük konusunu gündeme getirme sebebim Mustafa Cengiz ve yönetiminin Divan Kurulu'na yolladığı yazıdır. Pandemi sebebiyle divan toplantısı ‘Zoom' üzerinden yapılıyordu, yönetim de katılıyordu. Ancak eleştirilerin dozu artınca sanal ortamda yapılan toplantı birden tüzüğe aykırı oldu! Cengiz, Divan Kurulu'na resmi yazı gönderip ‘dijital toplantılar'a katılmayacaklarını söyledi. Madem yönetim, tüzüğe bu kadar sadık o zaman neden mahkeme kararlarını görmezden gelerek kulübün anayasasını yok sayıyor ve seçime gitmiyor?

SEÇİME GİT BAŞKAN

Tüzük kişilerin tercihlerine göre uygulanabilecek bir yapı değildir. Cengiz'e tavsiyem, divan toplantılarında gösterdiği tüzüğe bağlı duruşunu seçim konusunda da göstermesidir. Sayın Başkan; yönetimde istifalar, başkaldırışlar, kendi medyasını oluşturanlar oldu. Mayıs ayını bekleme ve gerekli izinleri alıp seçime git. Yeni bir liste ile yeniden aday ol ama tüzüğü çiğneme.

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