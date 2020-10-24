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Sözcü

Ruhr derbisi Borussia Dortmund’un

Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde konuk ettiği Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun takımı Schalke 04'ü net bir skorla mağlup etti.

Güncellenme: 22:01, 24/10/2020
Haberler Almanya Bundesliga
Ruhr derbisi Borussia Dortmund’un

Almanya Bundesliga´nın 6´ncı haftasında Borussia Dortmund, Ruhr derbisinde, milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu´nun forması giydiği Schalke 04´ü konuk etti.

Signal Iduna Park´ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi ekip; 55’inci dakikada Akanji, 61´inci dakikada Haaland ve 78 Hummels´in attığı gollerle rakibini 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada milli futbolcu Ahmed Kutucu, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada 56´ncı dakikada Paciencia´nın yerine oyuna dahil oldu. Ozan Kabak ise cezası sebebiyle karşılaşmada görev almadı.

Borussia Dortmund’a transfer olduğundan bu yana sergilediği performansla dikkat çeken Haaland, derbiyi de boş geçmedi. Norveçli golcü böylece bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 7. maçında 6. golünü ağlara bırakmış oldu.

RUHR DERBİSİ
Almanya’daki en ünlü derbilerden biri Ruhr bölgesinde gerçekleşmektedir. Ruhr Havzası’nda bulunan Dortmund ve Gelsenkirchen şehirlerinin en büyük takımları Borussia Dortmund ve Schalke 04 arasındaki Ruhr derbisinin tarihi 1925 yılına dayanmaktadır.

Öte yandan ev sahibi ekipte corona virüsü testi pozitif çıkan Türk asıllı futbolcu Emre Can, mücadelede görev yapamadı.

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