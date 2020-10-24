Okan Buruk: Maç orada bitmişti

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Bizim için tabii ki güzel bir akşam. Geçen hafta deplasmanda kazandığımız Trabzonspor maçı sonrası bugün de sahamızda kazanmak için maçın başından itibaren özellik ilk yarının sonuna kadar üstün oynadık. 4-1'den sonra rakip 10 kişi kalınca oyun düzenimiz bozuldu. 11'e 11'ken daha iyiydik. 11'e 10'da geri dönüşlerde sorun yaşadık, erken şutlar attık. Devre arası yaptığımız değişikliklerle pozisyona girdik. Rakibimizin de yakaladığı pozisyonlar vardı. İlk yarı rakip 10 kişi kalıp 4-1 geriye düşünce maç orada bitmişti. Ben rakibin 10 kişi oynadığı oyuna da saygı duyuyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Oyuncularımın bugünkü performanslarından memnunum. Bunu inşallah Şampiyonlar Ligi maçına da taşırız. İlk maçta kaybettik, bu sefer hem kendimiz hem ülke puanı için bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Daha maça 4 gün var ama oyuncularımız şu anki konsantrasyonlarını Çarşamba gününe taşırlarsa umutlanacağımız bir maç olabilir. Bu akşamki galibiyeti geçtiğimiz maçta sakatlanan, bizim için çok önemli olan Caiçara'ya hediye etmek istiyorum. Oyuncularım da onun formasını çıkarıp ona olan sevgilerini belirttiler” şeklinde konuştu.

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“RAFAEL VE SKRTEL’İ KORUMAK İSTEDİK”

Sakat futbolcular hakkında da bilgi veren Buruk, “Rafael ve Skrtel için aslında devam edebilirlerdi ama koruma amaçlı aldık. Çok fazla maç oynayacağız, 3 gün sonra bir maçımız daha var. Biraz da koruma amaçlı aldık ama Mahmut ile ilgili yarın biraz daha net durumu belli olur. Onun dışında Uğur takımla antrenmanlara başlayacak. Azubuike sakattı, o da 1 hafta, 10 gün içinde takım antrenmanlarına katılacak duruma gelir. Chadli'yi de yine 1 hafta, 10 gün içinde antrenmanlarda görmek istiyoruz. İkinci milli aradan sonra tam takım olmayı umuyorum” diye konuştu.

Okan Buruk, Crivelli'nin; ‘Demba Ba ile oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum' açıklamasına ilişkin olarak da, “Genelde yüzde 90 ikisini beraber kullandık. Şampiyonlar Ligi maçına tek forvet çıktık. Oynadığımız takımlara göre stratejilerimiz değişiyor. Ligde ikisini birlikte kullanmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.