MAÇ SONUCU | VakıfBank Fenerbahçe Opet 3-0 | Sultanlar Ligi 11. hafta

Misli.com Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Opet’i 25-21, 25-23 ve 25-20’lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligde 9’da 9 yaptı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin 12’nci haftasında 27 Ekim Salı günü derbide Eczacıbaşı VitrA’yla deplasmanda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra, Maja, Gabi, Zehra, Haak, Meliha, Ayça (L), Michelle, Gözde, Cansu

Fenerbahçe Opet: Busa, Eda, Naz, Mihajlovic, Dicle, Vargas, Aylin (L), Cansu, Bahar, İpar, Ceren

Setler: 25-21, 25-23, 25-20

Süre: 83 dakika (27′, 27′, 29′)